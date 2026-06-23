Majú u našich susedov núdzu o fešákov?! Ďalší Slovák ide reprezentovať Česko!

PRAHA - Českú republiku bude na prestížnej medzinárodnej súťaži Mister Supranational opäť reprezentovať Slovák. Po Jakubovi Vitekovi a Adamovi Šedrovi sa titul najkrajšieho muža sveta pokúsi získať tento fešák!
Nielen ženy, ale aj muži sa pravidelne zapájajú do súťaží krásy. Zaujímavosťou však je, že Českú republiku v posledných rokoch na medzinárodnej mužskej súťaži Mister Supranational reprezentujú práve Slováci. Zdá sa, že naši západní susedia si slovenských fešákov mimoriadne obľúbili. Majú o svojich fešákov núdzu?!
V roku 2022 si českú šerpu obliekol známy účastník reality šou Love Island Jakub Vitek. O dva roky neskôr ho nasledoval model Adam Šedro a teraz prichádza na rad ďalšie slovenské meno. O titul Mister Supranational bude tento rok bojovať model Daniel Zedníček, ktorý sa stal novým držiteľom titulu Mister Czech Republic. Práve on bude reprezentovať Českú republiku na prestížnom svetovom finále v Poľsku, kde sa stretne s kandidátmi z desiatok krajín sveta.
Organizátori jeho nomináciu oznámili prostredníctvom sociálnych sietí a neskrývali nadšenie: „S hrdosťou predstavujeme nového Mister Czech Republic, Daniela Zedníčka, ktorý bude reprezentovať Českú republiku na medzinárodnej scéne v prestížnej súťaži Mister Supranational v Poľsku. Finále sa uskutoční 1. augusta a už sa nevieme dočkať, ako zažiari na svetovom pódiu.”
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