(Zdroj: Tv Markíza)

Priame prenosy tanečnej šou Let's Dance bývajú doslova prehliadkou krásnych šiat. Tie predvádzajú nielen súťažiace na tanečnom parkete, ale aj hostia na fialovom koberci či samotné porotkyne. Výnimkou nebolo ani 3. kolo markizáckej šou... To doslova pripomínalo súboj poprsí!

Hneď v úvode prekvapila odvážnymi šatami porotkyňa Tatiana Drexler. Na sebe mala tmavozelenú róbu s lodičkovým výstrihom, ktorý sa v oblasti hrudníka prehlboval. Ramená až po krk jej prekrývala sieťka v rovnakej farbe, no aj tak sa nedal prehliadnuť jej doslova napumpovaný dekolt.

(Zdroj: TV Markíza)

Neprehliadnuteľný bol aj výstrih speváčky a influencerky Mamby Dashe Šarközyovej. Na nedeľný priamy prenos dorazila v ďalšej veľkolepej róbe, ktorá dala vyniknúť jej ženským zbraniam. Prsia natlačené v červenom saténe boli doslova neprehliadnuteľné. A opomenúť ich nedokázala ani Adela Vinczeová... Tá ich spomenula vo svojom hodnotení Juraja Baču.

Diváci im do očí nepozerali: Ženy na Let's Dance vytasili svoje PRSIA... To sú ale BOMBY! (Zdroj: TV Markíza)

„Ja obdivujem, ako si toto prežil a Patrícia ty tiež. Lebo toto bol jeden kardio výkon a naozaj si s celou tou company ladil, potom si ešte robil striptíz, vzpieranie, ty ešte odhodil to sako. Ja si hovorím, ty si ho hodil rovno medzi kamery, ako má. Kebyže to ja hádžem, hodím to tam na Mambu niekde do obecenstva. A aspoň by táto relácia bola aj pre maloletých, keby mala to sako cez seba,“ zahlásila.

Fialový koberec na treťom kole Let's Dance (Zdroj: TV Markíza)

No a napokon svojim kostýmom poprovokovala aj Anička Jakab Rakovská, ktorá predviedla tango na pieseň z muzikálu Chicago. Tanec sám o sebe sršal sexepílom... A jej čierne šaty s hlbokým sieťovaným výstrihom, ktoré vyzdvihli jej ženské krivky, boli len čerešničkou na torte.

Anička Jakab Rakovská (Zdroj: TV Markíza)