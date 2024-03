Markíza ODHALILA tajnú porotkyňu Let's Dance: Bude ňou táto HVIEZDA!

(Zdroj: Tv Markíza)

Trojicu porotcov ako ďalší člen partie tentokrát doplní jedna z najväčších hviezd Let's dance - herečka a speváčka Nela Pocisková, ktorá sa kráľovnou parketu stala ešte v roku 2010. Aj po rokoch patrí k tým najtalentovanejším celebritným tanečníkom, k víťazstvu ju počas štvrtej série doviedol ostrieľaný Peter Modrovský.

(Zdroj: TV Markíza)

Samotná Nela hovorí, že na svoj návrat sa nesmierne teší, a to aj napriek tomu, že súťažiť už nebude. „Neskutočne sa teším, že sa vraciam do tohto krásneho projektu. Nemôžem uveriť, že to bolo tak dávno, ale dodnes mám úžasné spomienky aj na partiu aj na tú trému pred každým tancom," zaspomínala si pôvabná herečka pre web markiza.sk.

Keďže tútou šou v minulosti okúsila na vlastnej koži, je zrejmé, že kritiku jednotlivých párov pojme miernejšie a s pochopením. „Je to nádherná šou, lebo spoločenský tanec je o estetike a tá nepustí, teším sa na všetky komplimenty, ktoré budem hádzať mojim kolegom a kamarátom, ktorí podávajú skvelé výkony a najmä viem, čo to všetko obnáša a viem do čoho išli." dodala Nela.