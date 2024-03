Ján Koleník (Zdroj: Ján Zemiar)

Ján Koleník je jednoznačným kráľom tanečného parketu, o čo sa zaslúžil nielen výkonom v ôsmej tanečnej sérii. Podľa názoru množstva ľudí patril k najlepším tanečníkom Let's Dance vôbec a radi by ho videli tancovať znovu a znovu. Nič nie je vylúčené, lebo Koleník neprestal s tancom ani po šou: „Stále tancujem, chcem sa udržiavať v kondícii. Tanec je na to vynikajúci priestor.“

Herec sleduje aktuálnu deviatu sériu tejto šou a má aj svojho favorita. Medzi súťažiacimi je aj jeho kolega zo seriálu Jakub Jablonský, ktorý už teraz patrí k favoritom súťaže: „Radil som mu,“ priznal Koleník, ktorý na konci súťaže odovzdá žezlo kráľa tanečného parketu ďalšiemu súťažnému páru, a vôbec mu to neprekáža, skôr naopak: „Furt byť hore je veľmi náročné, veľmi vyčerpávajúce a treba hľadať tú rovnováhu. Je super, že sa to mení a že prichádzajú nasledovníci a ja veľmi rád to žezlo odovzdám ďalšiemu tanečnému kráľovi a ja si myslím, že je načase, aby aj mladá generácia vystrčila rožky a prišla, je to prirodzený vývoj. Nehovoriac o tom, že dobré výkony tých druhých nás zase motivujú k našim ďalším výkonom, takže krásne namiešané“. Vráťme sa ale k téme, čo poradil Jablonskému. Pri poslednom tanci totiž bolo vidieť, že si jeho rady zobral k srdcu.

Koleník v Let´s Dance radí kamarátovi: Je toto budúci VÍŤAZ? Má veľkú výhodu! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)