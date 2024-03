Terezka z Paneláku po 10 ROKOCH opäť na Jojke: Zahrá si v Nemocnici… Aha, je z nej takmer dospelá ŽENA!

(Zdroj: TV JOJ )

BRATISLAVA - Hoci sa jojkársky seriál Panelák nevysiela už dlhé roky, nikomu ho netreba predstavovať. Nakrúcať sa začal ešte v roku 2008 a dotiahol to na neuveriteľných 16 sérií, pričom tá posledná skončila v auguste 2017. Jednu z ústredných postáv hrala herečka Diana Mórová, ktorá stvárňovala temperamentnú Ivanku Švehlovú. Jedno z jej seriálových detí - Terezku- si v tom čase zahrala rozkošná Sabrina Grláková, ktorú si diváci zamilovali. A ak si na toto dievčatko spomínate... Nuž, už dávno nie je maličká. Aha, ako teraz vyzerá!

Po skončení Paneláku sa Sabrina na istý čas vytratila. Neskôr sa k džobu herečky vrátila a diváci ju zopárkrát mohli vzhliadnuť v rôznych televíznych projektoch. Jej role však už neboli dlhodobé a objavovala sa skôr ako epizódna postava. No aktuálne sa po relatívne dlhom období na obrazovke zjaví opäť.

Sabrina si zahrá postavu v populárnom jojkárskom seriáli Nemocnica. „Sabrinka si zahrá Vanesku, ktorá zachránila svoju mamičku a chcela by byť sestričkou. Vidí sa hlavne v Norovi – teda Braňovi Deákovi, ktorého by chcela mať za otca, pretože ten jej na ňu nemá čas," dozvedeli sme sa od PR manažérky Nemocnice - Kataríny Noskovej.

Redakciu Topky.sk zaujímalo, čomu sa mladá herečka momentálne venuje. A je zrejmé, že túžba stať sa herečkou aj profesionálne, ju doteraz neopustila. Toto umenie sa dokonca rozhodla vyštudovať. „Študujem na štátnom konzervatóriu v Bratislave, som druháčka. Venujem sa spevu a občas si chodím zaspievať na Jam sessions s rôznymi muzikantmi," dozvedeli sme sa od Sabriny, ktorá má momentálne 17 rokov a už onedlho z nej oficiálne bude dospelá žena. Na fotografiách z epizódy Nemocnice, ktorú TV JOJ odvysiela už dnes večer, by ste malé dievčatko z Paneláku hľadali len márne.

Pôvabná slečna sa venuje aj tancu, avšak iba počas školy, v ktorej má povinné hodiny baletu a "ľudoviek". Herectvo by ale rada študovala aj v budúcnosti. „Chcela by som vyskúšať okrem VŠMU aj JAMU. A možno niekam do zahraničia. Uvidíme, či sa mi plány dovtedy nezmenia. Každopádne sa chcem určite držať umenia aj naďalej," hovorí Sabrina. Nuž a keďže je už vo veku, kedy sa dievčatá venujú aj nejakým tým vzťahom, zaujímalo nás, či sa v jej živote nachádza i oficiálny priateľ.

Mladá herečka však vraj momentálne žiadnu známosť nerieši. „Priateľa nemám a ani ho nevyhľadávam. Momentálne na neho ani nemám čas, lebo sa snažím sústrediť najmä sama na seba," prezradila Sabrina na otázku od našej redakcie Topky.sk. FOTO, ako Sabrina momentálne vyzerá, nájdete v našej galérii nižšie.