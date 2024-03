Radko z Ruže: Učil sa rozprávať po slovensky, návrat bol DEPRIMUJÚCI... A pre TOTO mu vyšli aj SLZY!

(Zdroj: Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Už len tri dni nás delia od štartu dlho očakávanej druhej série Ruže pre nevestu. Jej hlavným protagonistom bude tentokrát 34-ročný podnikateľ Radko Urbanyak, ktorý žije v Nórsku. Počas spoločného rozhovoru nám charizmatický fešák prezradil viac o tejto krajine, prezradil nám pikošky zo zákulisia a aj to, či trvá na tom, aby sa za ním jeho budúca "nevesta" presťahovala. No a v našom spoločnom rozhovore sa toho dozviete ešte oveľa viac!

Radka sme sa počas rozhovoru pýtali, či ohľadu výberu dievčat s radil s niekým blízkym. „Určite som trošku komunikoval ohľadom toho, čo sa tam deje, akí sú tí ľudia. Nie úplne od začiatku, ale potom postupne, keď už to bolo také, že ide do tuhého. Zavolal som a porozprával, čo sa deje a čo si oni o tom myslia. Majú názor či už chalani alebo mama," prezradil nám a dodal, že občas o názor požiadal aj ľudí z prítomného šábu. „Lebo niekedy ja vidím niečo iné ako druhý človek," povedal pre Topky.sk Radko ktorý dodal, že svojim kamarátom dokonca posielal fotky priamo z "miesta činu".

Počas minulej sezóny Ruže sa vtedajší "ženích Tomáš Tarr vyjadril, že jeho najbližším poradcom bola jeho mamina, ktorá s ním o všetkom komunikovala. Ako to mal Radko? „Moja mama je zlatá, ona to veľmi neriešila. Koniec-koncov, ja si vyberám toho človeka, nie ona. Bola úplne super," vysvetlil ním, no zároveň dodal, že jeho mamina sa veľmi zabávala, keď jej hovoril historky z diania na pľaci. „Postupne sme zistili, že ona je taká dramaturgička. Vždy vravela: A toto by si mohol tak spraviť a toto by bolo takto super a takto to bude vyzerať," smial sa šarmantný podnikateľ, ktorý hovorí, že si nie je vedomý žiadneho väčšieho trapasu, no počas vysielania si možno nejakú tu maličkosť všimne.

Počas nášho klebetenia nám prezradil, že spočiatku mal problémy vyjadrovať sa v rodnej reči - slovenčine. Predsa len, 15 rokov bol za hranicami. Posledných 10 rokov žije v nórskom Osle, hovorí ich jazykom a takisto sa dorozumieva aj španielsky. „Keď som videl moje prvé videá, čo vychádzali... Ešte tie začiatočné, ktoré sme, myslím, točili v decembri... Tak sám na sebe vidím, že formulovať vety po Slovensky... Nemal som tú slovnú zásobu, bolo to pre mňa veľmi ťažké a čudoval som sa, že to ako rozprávam," podotkol Radko, ktorému vraj veľmi pomohlo, že bol kvôli nakrúcaniu Ruže obklopený Slovákmi. „Tak dúfam, že mi to už ide lepšie. A prečítal som veľka kníh, pretože som potreboval obnoviť slovnú zásobu," dodal s tým, že si myslí, že aktuálne sa už vyjadruje oveľa lepšie.

Nuž a keď už bola reč o Nórku, zaujímalo nás, či bolo pre neho podmienkou, aby jeho budúca vyvolená bola ochotná cestovať, prípadne sa rovno presťahovať do Osla. „Tak určite je to z mojej strany vítané a budem rád, ak sa to udeje. Každopádne ja som otvorený hocijakému kompromisu. Určite si myslím. že nájdeme nejakú cestu," hovorí Radko, ktorý zatiaľ aktívne nepremýšľal nad tým, že by sa vrátil na Slovensko a začal podnikať tu. „Myslím si, že toho mám teraz celkom dosť. Otvoriť niečo aj na Slovensku by bolo veľmi ťažké. A lietať hore dole... Nebránim sa tomu, ale myslím, že by to bolo veľmi náročné," zamyslel sa charizmatický fešák.

Radka sme sa pýtali na život v Nórsku, porovnal ho so Slovenskom a prezradil nám, že v tejto krajine panujú naozaj extrémne podmienky - teda, aspoň čo sa týka počasia. Hovorili sme aj o tom, prečo bol návrat do Osla deprimujúci, či počas nakrúcania Ruže došlo aj k jeho slzám, no a dozvedeli sme sa toho ešte oveľa viac - stačí si vypočuť náš spoločný rozhovor vo videu nižšie!

