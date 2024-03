Petra Dubayová (Zdroj: Ján Zemiar)

Petra Dubayová, ktorá sa najviac zviditeľnila v seriáli Dunaj, k vašim službám, sa už v nedeľu predstaví aj ako tanečníčka. Nad ponukou do tanečnej šou dlho nerozmýšala: „Bolo otázne, či to budem stíhať časovo popri iných pracovných aktivitách, ale ja som bola od začiatku skôr rozhodnutá, že áno.“ Teší sa aj Matyáš Adamec, ktorý tak má po boku zase herečku, a šťastná je aj Petra, ktorú tance a choreografie Matyáša s Gabikou v minulej sérii Let´s Dance bavili najviac. Kameňom úrazu môžu byť podľa Matyáša nejaké pravidlá párového tanca, čo ale platí pre všetky páry – potreba zladiť sa: "Nemyslím si, že tam je niečo neprekonateľné. Zatiaľ som nepocítil žiadny problém".

Pri tanci sa nedá zopakovať pokazená klapka a uvedomuje si to aj Petra: „Budem sa snažiť odbúrať stres a sústrediť sa na to, čo mám tancovať a nie na to, že sa na to všetci budú dívať“. A kto ju príde podporiť na prvé kolo zo seriálových kolegov? Obaja prezradili aj to, kto bude sedieť v hľadisku z ich súkromného zázemia.





Dubayová šťastná ako blcha: Takto zalichotila tanečníkovi Matyášovi, v hľadisku ju podporí iný muž! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)