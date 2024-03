Televízia JOJ predstavila svoje nové spravodajské štúdiá (Zdroj: Vlado Anjel)

Aneta Parišková nemala vždy na ružiach ustlané. Má za sebou dve nevydarené manželstvá, z ktorých má troch synov. Do tretice jej to našťastie vyšlo. Vydala sa, ako sama vraví, za úžasného muža Miroslava Polakoviča, ktorý je pracovníkom v oblasti IT technológií s pôsobením v USA. Veľmi náročným životným obdobím si však moderátorka prešla v čase, keď jej diagnostikovali zhubné nádorové ochorenie Non-Hodgkinov lymfóm a musela podstúpiť chemoterapie a náročnú liečbu. Svoj boj však nevzdala a z najhoršieho je našťastie vonku.

Na život sa dnes ale pozerá inými očami, prehodnotila svoje priority a niektoré veci pre ňu prestali byť dôležité. Rada si chodieva oddýchnuť na Floridu, kde majú s manželom dom. Neprekáža jej ani diaľka: „Veď aj do Košíc sa chodievalo 6 hodín, ja si v tom lietadle oddýchnem, lebo konečne mám čas si pozrieť filmy, prečítať knižky, takže teším sa…“, hovorí Aneta, ktorá trávi dni na južnom pobreží Ameriky opäť v marci. Jej synovia nemôžu cestovať tak často kvôli školským povinnostiam. Darí sa im dobre, venujú sa športu a stredný syn nielen tomu. Moderátorka priznáva, že deti sú jej najväčšou oporou. Samozrejme aj manžel, ktorý však pracuje v zahraničí a aktuálne vrámci Európy, takže nie je až tak často doma...

Parišková žije jednou nohou v Amerike, manžel cestuje po Európe: Ako stíha byť mamou?! (Zdroj: NL/Vlado Anjel)