Dodo Kuriľák s kolegami v štúdiu Ranných novín (Zdroj: Vlado Anjel)

Jojkárske spravodajstvo po rokoch mení svoje štúdiá a jednotlivé spravodajské relácie dostanú aj novú grafiku. Vo veľkom novom štúdiu dostanú svoj priestor Ranné noviny, Noviny o 12, Topstar, Krimi, NOVINY TV JOJ, Šport i Najlepšie počasie. Radosť z moderného štúdia neskrýva ani moderátor Dodo Kuriľák z Ranných novín: „Je ako z budúcnosti, pretože technologicky sme poskočili niekde úplne inam…“ hovorí a vyratúva zmeny v štúdiu. „S tým som nerátal, ale zároveň to prináša nové možnosti, budeme sa môcť priblížiť divákovi trošku inak“, teší sa.

Ranné vstávanie ale stále zostáva ranným vstávaním. Dodo sa zobúdza o štvrtej ráno, ale vraj to preňho nie je problém. Pred zvonením budíka ho totiž budí niečo iné, pričom na život sa pripraví už večer predtým. „Mám takú zaužívanú rutinu, mám pripravené raňajky, mám na každý deň v sáčku zamrazený chlieb, ktorý som si predtým upiekol, dám do teplovzdušnej fritézy, dám si sprchu a keď prídem do televízie, tak mi je už do spevu, som hore, prebudený, ranné vstávanie pre mňa vôbec nie je problém“, tvrdí s tým, že problém mu robí čosi celkom iné. Vo videu sa dozviete jeho večerné rituály a prekvapí vás, ako to má so žúrovaním a čo sa dialo, keď bol na stretnutí s bratom a jeho manželkou v Budapešti: „Bolo to veľmi príjemné, porozprávali sme sa, ale…“ prekvapivo pokračuje v rozprávaní Dodo a priznáva, že bratova manželka - módna návrhárka - naňho dohliada aj čo sa týka módy. Čo mu radí a aké kúsky mu podarovala k narodeninám? Pozerajte, počúvajte.

Moderátor Kuriľák na žúrke s bratom a švagrinou: Zábava, no po večeri prišlo zahanbenie! (Zdroj: NL/Vlado Anjel)