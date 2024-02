Michal Hudák (Zdroj: RTVS)

BRATISLAVA - Čo slovo, to perla! Michal Hudák opäť zasadol do kresla glosátorov v relácii Hit roka spolu s kolegami Zuzanou Kubovčíkovou Šebovou a Máriom Kuly Kollárom. Tentokrát si zaspomínajú na roky 1984, 1986, 1978.

Keď má Michal Hudák dobrú náladu, nikdy neviete, či sa nestanete obeťou jeho vtípkov. Mnohí známi herci a moderátori dostávajú pred voľbami ponuky na moderovanie sprievodných podujatí, ktoré kandidáti na prezidenta, či politické strany realizujú pre svojich potenciálnych voličov po celom Slovensku - a inak to nebolo ani v prípade tohto sympatického glosátora: "Volal mi niekto, že - my by sme chceli, aby ste robili tie veci po námestiach a stretávačky s občanmi. Ja som mal dobrú náladu...", a táto požiadavka bola doslova voda na mlyn vtipnej odpovedi. Pozrite si ukážku, ako Michal Hudák doslova odrovnal volajúceho, ktorý mu ponúkal prácu. Dobre sa zabavíte! Nenechajte si však ujsť aj ďalšie vtipné momenty už vo štvrtok večer o 20.30 na Jednotke v relácii Hit roka!

Hudákovi volal kandidát na prezidenta: Povedal jednu vetu a v mobile ostalo TICHO! (Zdroj: RTVS)