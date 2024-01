Hanychová po rozchode so Soukupom: Na TUČNÉ výživné môže zabudnúť... Tá suma je VÝSMECH!

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup sa doťahujú kvôli dcérke Rozárke. (Zdroj: Instagram A.H.)

PRAHA - Agáta Hanychová (38) je síce už opäť šťastne vydatá, no stále sa doťahuje so svojím ex kvôli dcérke Rozárke. Jaromír Soukup (54) na ňu podáva žaloby a zakazuje ukazovať jej tvár verejnosti. Známa mamička sa teraz o sporoch s mediálnym magnátom rozrozprávala. A prezradila aj, aké dostáva výživné... Tá suma je výsmech!