Lasicovej TAJOMSTVO: Rozchod po dvoch deťoch... Už má iného!

Hana Lasicová s partnerom Jamiem (Zdroj: Instagram HL)

BRATISLAVA - Spisovateľka a scenáristka Hana Lasicová má dve dcéry, no už nejaký čas nežije s ich otcom, o čom sa doteraz verejne nevedelo. Dala sa opäť dokopy so starou láskou!

Hana Lasicová je dvojnásobnou mamou, no do svadby sa nikdy nehrnula. Napokon sa s partnerom Andrejom rozišli. Vyplynulo to z jej dnešného priznania o novom priateľovi.

Hana Lasicová s deťmi (Zdroj: Ján Zemiar)

„Po 1,5 roku to už ďalej nemôžem a nechcem skrývať,” prezradila Hana na sieti Instagram. Dala sa dokopy s mužom, s ktorým chodila už pred 20 rokmi, no ich cesty sa rozišli, keď jej skončil študijný pobyt v zahraničí. „Bol to krásny vzťah, taký skvelý, že sme na to obaja celý život nezabudli,” vyznala sa brunetka.

„Stále sme zostali v kontakte, lenže sa akosi životne míňali. Jeho srdce odnieslo do Austrálie, ja som mala deti... Po dlhých 18-tich rokoch som mu napísala, že naňho stále myslím. V podstate zo žartu! Odpísal, že on tiež,” opísala ich príbeh s Jamiem. A znovu to teda spolu skúsili. „Lebo to sa ani inak nedá, keď niekoho nosíte v duši dve dekády a nič z toho neodchádza, len to zreje. Zatiaľ nám to už toho 1,5 roka ide. A ešte krajšie než predtým. Neviem presne, čo bude, ale do budúcnosti sa pozerám s nádejou, pokorou a radosťou. Že všetko dopadne najlepšie, ako môže,” napísala a mnohí známi jej vyjadrili podporu a želanie, aby jej to v tomto vzťahu vyšlo.