Známy obchod sťahuje z trhu obľúbený doplnok do domácnosti: Nemáte ho doma?

Nebezpečný produkt sťahujú z trhu a v prípade, že ho máte doma, peniaze vám vrátia (Zdroj: Action.sk/Zakaznicka-podpora)

BRATISLAVA – Obľúbený nepotravinový diskont v Európe upozorňuje svojich zákazníkov na nebezpečný produkt. Medzi produktami každodennej potreby za mimoriadne nízke ceny sa objavil obľúbený doplnok, ktorý síce nepoškodzuje ľudské zdravie, no môže vám narobiť poriadne problémy.

Diskont Action, ktorý vlastní viac ako 2300 predajní v 11 krajinách upozorňuje na nebezpečný výrobok. Obľúbený doplnok do domácnosti Aróma difuzér nespĺňa požiadavky na kvalitu. Podľa dostupných informácií môže výrobok a elektromagnetické vlny, ktoré vyžaruje prekročiť povolenú úroveň a rušiť iné zariadenia vo vašej domácnosti.

Bibiana otvára interaktívnu výstavu venovanú fenoménu farieb (Zdroj: TASR/Daniel Veselský)

Hoci produkt nepredstavuje riziko pre ľudské zdravie, podľa predajcu by v extrémnych prípadoch mohol rušiť iné komunikačné zariadenia. Ako je uvedené na ich webovej stránke, „spoločnosť KAPIMEX BV sťahuje vyššie uvedený aróma difuzér s číslami produktov KAPIMEX 27300221 a 27300222. Týka sa to len produktov s číslom šarže 874122. Produkt sa predával v období od 3. 10. 2023 do 31. 12. 2023. Číslo produktu a číslo šarže nájdete na spodnej strane produktu, ako je znázornené na obrázku vyššie.“

Diskont preto prosí svojich zákazníkov, ktorí by spomínaný produkt mali vo svojej domácnosti, aby ho prestali používať a vrátili ho do predajne Action. Tam im bude vrátená plná suma, a to aj v prípade, že nemajú doklad o kúpe. Zároveň dodávajú, že sa ospravedlňujú za spôsobené nepríjemnosti a v prípade ďalších otázok je potrebné kontaktovať spoločnosť KAPIMEX BV.