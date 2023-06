Markizácka kráska priznala FRAJERA: Diváci jej NEVERIA… VYMYSLELA si si ho!

Mirka je od skončenia šou Ruža pre nevestu celkom vyťažená. A to nielen instagramovými spoluprácami, ale aj rozhovormi a vyjadreniami k šou, pričom si pri žiadnej z týchto príležitostí nezabudne "kopnúť" do Tomáša a jeho vyvolenej Petrany. Keďže od skončenia nakrúcania uplynul už naozaj dlhý čas a televízny ženích a jeho vyvolená sa dokonca stihli rozísť, človek by si povedal, že Mirka sa počas niekoľkých mesiacov upokojí a so svojou prehrou sa zmieri.

Ona však na Tomáša a Petranu nakladala vždy, keď k tomu dostala príležitosť, no a diváci si preto urobili názor, že drobná krasokorčuliarka je skrátka typickým príkladom ohrdnutej ženy. Mnohých preto prekvapilo, keď sa Miroslava vytasila s informáciou, že je šťastne zadaná. A priateľa má vraj už niekoľko mesiacov. To, že je vo vzťahu, dala najavo prostredníctvom sociálnej siete Instagram, kde zverejnila video, ako sa s niekým drží za ruku.

A prezradila, že nejde o úplne čerstvú záležitosť. „Tento človek mi je po boku od cca šiestej odvysielanej epizódy. Určite vám ho predstavím, len ešte neprišiel ten správny čas,” vyjadrila sa záhadne. Tento jej krok však v mnohých fanúšikoch šou vyvolal obrovské pochybnosti. Dôvodom sú jej neustále ostré vyjadrenia na adresu Tomáša a Petrany, po ktorých jej to ľudia oplatili rovnakým spôsobom a odkazovali jej, že takto sa vyrovnaná žena, za akú sa vyhlasuje, rozhodne nespráva.

Niektorí si teda myslia, že informácia o tom, že je vo vzťahu, je len stratégia. Ľudia trúsia poznámky o tom, že je skrátka ohrdnutá a nedokáže spracovať, že sa jej v šou nepodarilo získať pomyselnú trofej v podobe Tomáša Tarra. A aj preto svojho údajného partnera ukázať nechce. „Ja jej toto neverím, že niekoho má. Či len nenahovorila nejakého kamaráta, aby akože vyzerala, že je naozaj v pohode a šťastne zadaná, keď jej teraz všetci nakladajú,” napísala pod príspevok o Mirkinom vzťahu pani Jana.

„Tiež si myslím, že toto je teraz len také gesto, aby nebola za ohrdnutú a nevyrovnanú potom, ako sa vyfarbila v rozhovoroch,” či „No ja jej už neverím ani nos medzi očami, podľa mňa si to vymyslela, lebo sa strápnila a teraz sa chce ukázať, ako ona niekoho má. Alebo len, aby mala ďalšiu pozornosť - alebo aby Tomáš žiarlil,” myslia si ďalšie diskutujúce.

Avšak tábor jej fanúšikov jej nový vzťah, samozrejme, praje a drží palce, aby to televíznej hviezdičke s novým mužom vyšlo. Nuž, ako to naozaj je, zrejme ukáže len čas. A čo si myslíte vy? Napadlo vám, že Mirkin údajný vzťah môže byť len zastierací manéver?