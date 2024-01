Puklušovej NÁROČNÉ obdobie: Veľa plače a... S TÝMTO mala problém!

Natália Puklušová (Zdroj: Ján Zemiar)

Natália Puklušová v polke decembra priviedla na svet dcérku, ktorej dala netradičné meno Wilka Mária. Aj keď si želala porodiť doma, situácia sa skomplikovala a partner ju musel odviezť do najbližšej nemocnice. Z dcérky sa vytešujú už skoro mesiac, no niekedy to je pre oboch náročné.

Hlavne pre Natáliu ako maminu, ktorá je aktuálne v období šestonedelia a dáva sa fyzicky aj psychicky doporiadku. Na svojom Instagrame sa prihovorila najmä ženskému publiku a povedala otvorene čo ju trápi a s čím má problém.

(Zdroj: Instagram N.P.)

„Chcem sa opýtať, ako vám to ide mamky, čo kojíte? Čo ste sa rozhodli, že budete čisto kojiť? Lebo ja som si prešla mnohými radami, miliónmi rád. Veľa z nich bolo protichodných. Takže vlastne nevedela som, ktorá je tá najlepšia a nakoniec som zahodila všetky rady, no všetky nie, zvážila som všetky možnosti a rozhodla som sa, že budem čisto malú kojiť iba mojím mliekom,“ rozhovorila sa.

„Je to veľmi náročné, lebo som skúšala aj násadky na bradavky, aj fľaše, dokonca 3, cumeľ som vyskúšala iba raz, ale hneď ho vypľula, ten som vyhodila takisto. Takže moja Wilka je iba na mojich prsiach, je to brutálne náročné, hlavne v noci, od desiatej do druhej rána štrajkuje, lebo chce niečo, z čoho bude ľahšie ťahať, takže prechádzame neskutočným nočným obdobím,“ vysvetlila s tým, že má bolesti krku a šije, čo je zrejme spôsobené kojením.

Prvé tri mesiace po pôrode sa taktiež označujú aj ako štvrtý trimester, kedy sa matka a jej anjelik ešte spoznávajú. Niekedy to dá psychicky poriadne zabrať, kedy sa mamina rozplače od šťastia aj poriadneho zúfalstva. „Veľa plačem, vyplavujú sa neuveriteľné veci,“ priznala a sama nevedela, že prečo, až si to naštudovala. Pri novoredeniatku to chce naozaj veľa trpezlivosti a prišla na to aj samotná Natália, ktorá všetkým mamičkám, čo prežívajú to isté ako ona, posiela veľa síl.