Známu Slovenku čaká TRANSPLANTÁCIA: Na zákroku jej budú… TOTO vážne?

Kristína Kormúthová (Zdroj: Instagram KK)

BRATISLAVA - Kristína Kormúthová je pre mnohé ženy obrovskou inšpiráciou. No a v poslednom období sa zdá, že prežíva priam idylické obdobie, ktoré jej spríjemňuje aj partner - bývalý tenista Martin Kližan. A človek by si povedal, že pôvabná plavovláska je absolútne spokojná po všetkých smeroch. Nuž ale... Predsa sa len našlo niečo, čo ju už dlhšie obdobie znervózňuje....

Nie je žiadnym tajomstvom, že Kristína sa rada a pravidelne stará o svoj zovňajšok a podstúpila niekoľko skrášľovacích zákrokov či kúr. Koniec-koncov, ako každá iná žena, aj ona si na sebe vždy dokáže nájsť niečo, s čím nie je na 100% spokojná. Nuž a ak sa tomu dá dopomôcť... Prečo nie?

Na sociálnej sieti Instagram Kristína už neraz zdieľala príspevky, kde absolvovala rôzne procedúry, prostredníctvom ktorých sa chcela dopracovať k vytúženému obočiu. Tetovanie však ani raz nedopadlo k jej spokojnosti, no a napokon sa rozhodla všetok atrament odtrániť laserom.

(Zdroj: Instagram K.K.)

Najnovšie sa odhodla urobiť krok, ktorý by mal jej útrapy s touto časťou tváre už navždy ukončiť. Kormúthová sa rozhodla, že podstúpi transplantáciu obočia. A mnohí zostali poriadne prekvapení. Transplantácia vlasov je pojem, o ktorom už v živote počul už asi každý, no obočie... To je veru iná káva!

„Hovorí sa, že nový muž, nové vlasy. Ja som to trošku upgradeovala. Dala som - nový muž, nové vlasy... Ale aj nové obočie. Obočie je dôležitou súčasťou tváre, ja som to pochopila už dávnejšie... Len naozaj tie patálie, ktoré som s ním mala... Že ho mám 16x vytetované a zlialo sa mi to do jednej takej guče škaredej šedo-modrej," začala vysvetľovať Kristína, ktorá uvidela "svetlo na konci tunela" až v momente, kedy sa tetovania zbavila.

„Až teraz, po tých štyroch sedeniach, čo som mala odstránenie laserom, tak je to výrazne lepšie. A preto som sa rozhodla, že teraz si ho už nepôjdem tetovať," vysvetlila Kormúthová, ktorá už vyskúšala všelijaké metódy tetovania, no výsledok nikdy nebol taký, ako si predstavovala a zakaždým to dopadlo rovnako.

(Zdroj: Instagram KK)

Rozhodla sa teda podstúpiť spomínanú transplantáciu. „Chcela som ísť najprv do Turecka, ale nepočula som úplne dobré ohlasy," dodala Kristína, ktorá si napokon našla lekára na Slovenku. Ten sa transplantáciám vlasov či obočia venuje už dlhé roky. „Je veľmi zorientovaný v tejto problematike. A hovorím vám to preto, lebo mnohé z nás majú s obočím takéto patálie, takže to budem celé dokumentovať," uzavrela Kristína, ktorú zákrok čaká už začiatkom februára.

Kristína Kormúthová (Zdroj: Ján Zemiar)