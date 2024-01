Krampol strávil sviatky v NEMOCNICI: Má zničené nohy... Mohol by sa ZABIŤ!

Jiří Krampol (Zdroj: Archiv TV Nova / Tomáš Martínek)

25. decembra herec zalarmoval svojho manažéra Miloša Schmiedbergera, ktorý zariadil prevoz a hospitalizáciu. „Cítil som slabosť pri chôdzi a bál som sa, že spadnem," vysvetlil Krampol, ktorý žije sám, a tak ho v takýchto chvíľach nemá kto opatrovať. Pre české Extra.cz teraz vysvetlil, že domov sa tak skoro nedostane.

Musí absolvovať rehabilitácie a jeho lekár ho odmieta prepustiť. „Stále som v nemocnici, na rehabilitáciách. Jedna noha ma nepočúva, a keď chodím vonku s trekkingovými palicami, mohol by som spadnúť a zabiť sa. Hlavne keby sa mi to stalo na križovatke, potom môže byť hneď po mne. Ale fláknuť so sebou môžem kdekoľvek. Môj dlhoročný anjel strážny, profesor Špaček, mi preto povedal, že ma neprepustí, kým mi tie nohy nedajú dokopy," prezradil Krampol pre spomínaný portál.

(Zdroj: Archiv TV Nova / Tomáš Martínek)

Kvôli problémom s nohami vraj už musel čeliť rôznym nepríjemným klebetám. Dopočul sa že používa seniorské chodítko. „Žiadne naozaj nemám. To je neskutočné, čo si vymyslia. Podľa nich mám aj rakovinu pľúc. Ja po svojom prepustení, keď si dám tú nohu dokopy, už asi fakt niekoho kopnem do p*dele. Nie som ani zničený, ako písali, mám jednoducho svoj vek ak tomu adekvátne zničené nohy,“ vyjadril sa Jiři Krampol s tým, že kvôli opore používa palicu.

„Doma sa chytím čohokoľvek, ale na ulici potrebujem pomoc, palice, aby som sa mohol pohybovať. Používam ich už asi rok a pol,“ dodal herec, ktorému prajeme, aby jeho rehabilitácie dopadli úspešne a mohol sa vrátiť do pohodlia svojho domova.

Jiří Krampol (Zdroj: ČT)