Zuzana Vačková NIE JE náročná dovolenkárka: No dopraje si ich za rok aj VIAC!

Zuzana Vačková (Zdroj: Ján Zemiar)

Revírom herečky Zuzany Vačkovej sa stal internet, ktorý doslova zvalcovala a na sociálnych sieťach dokáže celkom slušne zarobiť, takže si môže dopriať aj viac dovoleniek za rok. Herečka však nie je náročná dovolenkárka a rozhodne neodlieta do ďalekých krajín na mesiac či dva. Na oddych jej stačí 10-14 dní, počas ktorých dokáže perfektne zrelaxovať. Pri dlhšom pobyte by jej totiž chýbali blízki ľudia a priatelia.



„Ja si nemyslím, že diaľka je nejakou záruku atraktivity či kvality. Najďalej som bola na Bali a v Los Angeles,“ priznala herečka, ktorá si ostrov nevie vynachváliť: „Sú tam úžasní ľudia, nádherná príroda, je mi to blízke aj duchovne.“ Zuzana priznala aj to, ktorým aktivitám či atrakciám sa na dovolenkách radšej vyhýba: „Ja vozenie sa na slonoch či zvieratách, ktoré čakajú na turistov a šľahajú ich tam prútikmi, to pre mňa nie je. Ja sa rada dívam na prírodu len tak...“



A keby jej z ničoho nič do lona padlo 100 tisíc eur a mohla ísť kamkoľvek a s kýmkoľvek chce, kam by sa najradšej vybrala? Dozviete sa vo videu.

Vačková (Zdroj: NL/Ján Zemiar)