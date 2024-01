Adela Vinczeová (Zdroj: Ján Zemiar)

Adela Vinczeová je už asi rok mamou syna, ktorého si s Viktorom adoptovali. Odvtedy sa im všetko obrátilo naruby a oni sa snažia každú voľnú chvíľu venovať prírastku do rodiny. Syn je to veľmi živý, vnímavý a robí manželom veľkú radosť. Občas si však treba aj oddýchnuť a ísť sa zabaviť. Adela si teda doslova utrhla chvíľku času, aby sa prišla zasmiať na komédii Ideme na teambuilding. Nestáva sa to totiž často: „No bola som za ten rok, čo máme doma malého, len raz v kine s mamou. Na narodeniny som ju zobrala na film Máme, čo sme chceli, takže podporujeme stopercentne slovenskú kinematografiu.“



Ona sama má pritom s teambuldingami bohaté skúsenosti: „Z čias Fun rádia som zažila niekoľko povestných teambuildingov, mala som to vždy veľmi rada, tak mi možno príde aj ľúto". Firemné hry boli totiž vždy plné zábavy, fórov a sem-tam aj škodoradostných bizarností: "Škodoradostné situácie sme si v rádiu robili veľmi často a iniciátorom bol väčšinou Sajfa..." Jednu z nich im však pripravil aj majiteľ rádia asi pred pätnástimi rokmi. Jeho fórik vyhodil z koľají nielen Adelu, ale všetkých v rádiu a netrvalo to iba deň. Mesiac boli všetci vyhodení z konceptu. O čo išlo? Dozviete sa vo videu.

Adela Vinczeová po roku v kine: Prišla bez manžela, ale nie sama! Útek z domu? (Zdroj: NL/Martin Bublavý)