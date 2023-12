Bolestivé ODHALENIE: Farmár Matúš dal pred finále Nike KOPAČKY... Ukončil to NEPEKNE!

(Zdroj: TV Markíza)

Každý rok na markizáckej Farme vznikajú okrem dobrých kamarátstiev aj zamilované páry. Ani tento nebol iný. Láska zahorela medzi Denisom Čatlóšom a Azrou Sokirou, Sárou Vrablecovou a Timotejom Puchoňom a... Blízko k sebe mali aj Matúš Smreček a finalistka Nikola Škrváňová. No zatiaľ čo Denisa jeho polovička v najdôležitejšom súboji hry podporovala, Nika to šťastie nemala...

Matúš počas priameho prenosu priznal, že sa s ňou pred finále rozišiel. A urobil to nepekne. Keď sa ho moderátor opýtal, ako to medzi nimi je, odpovedal: „Skôr ako to nie je... Chcel som nejak dať tomu šancu, možno, aj po Farme, ale z mojej strany to nešlo. Netajím sa tým, ja som to ukončil, nejak asi nepekne, ale náš vzťah nepokračuje. Niki prepáč,“ priznal v nedeľu večer. Čo konkrétne sa medzi nimi stalo, možno prezradia časom.

(Zdroj: TV Markíza)