Laco Cmorej (Zdroj: RTVS)

Slovenský tanečník 3 roky po DESIVEJ nehode: Zasiahlo ho 20-tisíc voltov... Stále sa hojím! (Zdroj: Maarty)

Slovenského tanečníka Laca Cmoreja sme stretli na nedávnom natáčaní vianočného benefičného koncertu Úsmev ako dar. Na obrazovkách Slovenskej televízie budete môcť tento charitatívny projekt sledovať už 23.12. o 11:25, kedy môžete podporiť rodiny a deti v ťažkých situáciách zaslaním SMS správy. Túto udalosť tanečník tiež rád podporil, keďže ak vidí, že má projekt zmysel, s radosťou je jeho súčasťou.

V minulosti si aj on prešiel jedným ťažkým obdobím, keď ho počas natáčania zasiahol elektrický prúd a doslova vzbĺkol. Okamžite bol prevezený do nemocnice, kde ho uviedli do umelého spánku, z ktorého sa po pár dňoch prebral.

(Zdroj: Instagram LC)

Počas natáčania benefičného koncertu si zaspomínal na túto desivú nehodu spred troch rokov. Priznal, že si z toho dňa nepamätá nič. „Práveže odtiaľ som si to nepamätal hneď, lebo to je také, že ja si nepamätám ani ten zásah. To tá pamäť je asi tak nastavená s tým adrenalínom, že to úplne vytesní. Že ja to nemám v živej spomienke a až mám také, že očká som otvoril v nemocnici, ale to už bolo po 5 dňoch v umelom spánku," priznal.

Elektrický prúd mu spôsobil mnohopočetné popáleniny. „A potom už som sa len hojil a stále ešte sa hojím, ale už to je poviem, už len také kozmetické šrámy mi ostali, spomienka, že namiesto tetovačiek budem mať také pekné obrázky na hrudi,“ dodal. Na istý čas ho nehoda odstavila, no netrvalo to dlho a zaradil sa naspäť do bežného života. Koľko sa z nehody dával dokopy sa však už dozviete z rozhovoru vyššie.