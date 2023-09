Erotický film s Germáni žiada o POMOC: Vyzbierať chcú viac ako 15 tisíc eur... Na TOTO!

Natália Germáni vo filme Jej telo (Zdroj: Youtube/Totalfilm.cz.)

PRAHA - Film Jej telo, v hlavnej úlohe so slovenskou herečkou Natáliou Germáni, prosí o finančnú pomoc. Tvorcovia chcú na tento projekt vyzbierať viac ako 15 tisíc eur. Toto je dôvod!

Na československý film Jej telo, z dielne režisérky Natálie Císařovskej, sa teší naozaj veľa ľudí. Spomínaná tvorkyňa sa inšpirovala skutočným príbehom českej profesionálnej športovkyne Andrey Absolonovej, ktorá si prešla mnohými prekážkami.

Andrea bola nádejnou skokankou do vody, no vážne zranenie prerušilo jej kariéru. Po tom, ako sa dala dokopy, vstúpila do pornobrandže a začala nakrúcať filmy pre dospelých pod umeleckým menom Lea De Mae. Pornoherečku postretol naozaj krutý osud, v 27 rokoch jej diagnostikovali rakovinu mozgu. Po polroku chorobe podľahla.

(Zdroj: Youtube)

Jej život sa Císařovskej podarilo zdokumentovať v spomínanom filme, v ktorom sa v hlavnej úlohe predstaví práve slovenská herečka Natália Germáni. Pornoscény sa rozhodla natáčať so svojím manželom Martinom Valihorom, ale na tie drsnejšie odvahu nemali. Zaskočili ich však skúsení dabléri.

Tento počin by sa mal do kín dostať už v novembri, ale ešte predtým vznikla zbierka, na jeho finančnú podporu. Tvorcovia žiadajú o pomoc a chcú vyzbierať 400 tisíc českých korún, čo v prepočte vychádza na 16 384 eur. Zatiaľ im ľudia poslali 634 eur.

(Zdroj: donio.cz)

A na čo chcú vyzbieranú čiastku použiť? „Natáčanie filmu a jeho postprodukcia je vždy nákladnou záležitosťou. My sme už film natočili a teraz pracujeme na tom, aby sme ho pre vás v postprodukcii urobili čo najlepšie. Pomôžte nám ho dotiahnuť presne tak, aby ste z kina odchádzali úplne spokojní. Príbeh Andrey Absolonovej, jednej z najznámejších českých pornoherečiek 90. rokov a zároveň jednej z našich najúspešnejších skokaniek do vody, je sám o sebe silný. Buďte súčasťou jeho filmového spracovania a prispejte na jeho dokončenie. Odmenou vám bude množstvo unikátnych predmetov a zážitkov!" znie oficiálne stanovisko.