Trápenie JOJ-kárskej hviezdičky: Po pôrode dcérky... Z TOHTO má depky!

Zuzana Žilinčíková je verejnosti známa z niekoľkých televíznych projektov, no do povedomia verejnosti sa zapísala najmä vďaka účinkovaniu v Nákupných maniačkach či Take me out. Svoju popularitu si potom udržiaval aj vďaka rôznym odvážnym príspevkom, či rôznym "kontroverzným" úpravám zovňajšku - ako napríklad zväčšenie zadku.

Avšak odkedy Zuzanita otehotnela, začala "sekať dobrotu" a momentálne sa venuje najmä mamičkovským povinnostiam. Narodenie dcérky jej obrátilo život na ruby, no a zdá sa, že rodinnú atmosféru si užíva plnými dúškami. Vyzerá to tak, že starostlivosť o maličkú Auroru taktiež zvláda ľavou-zadnou, hoci, ako každá mama, pociťuje únavu. No niečo ju predsa len trápi.

Zuzanita sa najnovšie na sociálnej sieti Instagram zverila, že by rada niečo urobila so svojou váhou. Aj ona má totiž problém so zopár popôrodnými kilečkami navyše. „Dala som si novoročné predsavzatie: Pravidelne JESŤ a CVIČIŤ. Síce nový rok ešte nie je, ale začínam už od DNES, aby som sa čím skôr dostala do formy! Po pôrode mi totižto zostalo navyše 9kg (usadilo sa mi to na nohách,zadku,rukách). A hlavne mi zmizlo svalstvo," vysvetlila novopečená mamička, ktorú mrzí, že nemôže nosiť svoje niekdajšie oblečenie.

„Nezmestím sa do môjho starého šatníka, z čoho mám nervy a depky. Ani jedny nohavice či šatičky nezapnem... Ešteže existujú legíny, tepláky a svetre. Držte mi palce, aby sa mi to podarilo zhodiť a hlavne, aby som v tom vytrvala. Nakoľko malinká mi dáva zabrať a tej energie človek nemá na rozdávanie," dodala Zuzana v príspevku, ku ktorému doložila aj fotku svojej aktuálnej formy. Nuž ale, treba uznať, že aj napriek tomu, že hovorí o kilách navyše, jej figúra vyzerá naozaj dobre!

