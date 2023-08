Krásna Karin Haydu: Aj po štyridsiatke vyzerá o polovicu mladšie... TOTO je jej tajný recept na krásu!

Karin Haydu (Zdroj: Instagram KH)

Základom všetkého je zdravý životný štýl, ktorý má obrovský vplyv aj na vonkajší vzhľad. Ako všetci dobre vieme, pleť je potrebné vyživovať aj vznútra. „Som totálny abstintent a nikdy som nepila alkohol, nefajčím a snažím sa piť čo najviac vody, pretože aj tieto faktory majú vplyv na moju pleť. Mnohé je nám samozrejme dané génmi, ale ak sa dá si pomôcť výberom tej správnej kozmetiky pre našu pleť, nikdy na nej nešetrím," prezradila nám herečka.

Aj ona teda má svoje obľúbené kozmetické prípravky, ktorým je verná a nedá na ne dopustiť. „Ako každá žena aj ja si potrpím na kvalitnú kozmetiku. Vyskúšala som už veľa kozmetických značiek a britská rodinná značka kozmetiky MEDIK8 obsiahla presne to, čo som hľadala. Kvalita bez chémie, na všetky typy pleti - aj tie so zdravotnými problémami. Čo oceňujem, pretože v detstve som bola atopik a nájsť kvalitnú kozmetiku za rozumnú cenu nebolo vždy jednoduché," povedala pre Topky.sk herečka a dodala, že na značke Medik8 ako milovníčka zvierat a prírody oceňuje aj to, že táto kozmetika nie je testovaná na zvieratách a obaly, rovnako ako aj celé produkty, sú recyklovateľné so zameraním na životné prostredie.

No a ako teda vyzerá beaty rutina tejto pôvabnej umelkyne? „Vždy používam séra, a to denné aj nočné. Krásne otvoria pleť a pripravia ju na príjem živín z krémov. Vyberám si také séra, ktoré sú vhodné aj ako podklad pod make-up ako napr. Hydr8 B5 Intense čo je super silné hyaluronové sérum. Toto sérum striedam s r-Retinoate Day & Night sérom, ktoré aktivuje mladosť a patrí k top produktom. Značky nikdy nekombinujem a momentálne používam produkty MEDIK8 z rady r-Retionate sérum očné aj pleťové. Sú praktické, pretože obe sa dajú používať aj cez deň aj na noc. A následne nanesiem krém," opísala a prezradila nám aj to, ktorý výrobok považuje za úplný TOP.

„Doslova zázraky robí ADVANCED DAY TOTAL PROTECT. Je to hydratačný, anti-ageingový denný krém. Je vhodný pre všetky typy pleti a zabraňuje predčasnému starnutiu, čo oceníme najmä my “zrelé ženy”. Tak isto chráni pleť pred nepriaznivými vplyvmi počasia, ako aj pred slnečným žiarením, pretože obsahuje ochranný slnečný faktor SPF30. Takže absolútny ideál na letné mesiace. Vo večernej rutine ho vymieňam za nočný krém r-RETINOATE INTENSE s vitamínom A, ktorý obsahuje unikátnu kombinaciu patentovanej molekuly, ktorú si v MEDIK8 dokonca sami vyvinuli," nadchla sa Karin.

Keďže má doma krásnu a mladú dcéru Vanesku, dievčatá si občas beauty chvíľku doprajú aj spoločne. „Ale treba dodať, že pri starostlivosti o pleť je najdôležitejšie ju vždy dôkladne odlíčiť a vyčistiť a k tomu vediem aj moju dcéru. Mimochodom aj čistiace peny či toniká z Medik8 sú veľmi obľúbené, pretože pleť dôkladne vyčistia a poradia si aj s vodeodolným make-upom a nevysúšajú," dodala herečka.

Advertoriál pripravený v spolupráci so spoločnosťou Medaprex s.r.o.