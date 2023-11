Koščová zapletená do PODVODU: Zneužitá vďaka umelej inteligencii... Je to STRAŠIDELNÉ!

(Zdroj: Instagram KK)

Katku Koščovú po pôrodoch trápili kilá navyše. Približne pred dvomi rokmi sa však rozhodla s nimi raz a navždy zatočiť. Prekopala svoj jedálniček, začala sa hýbať a dnes sa prvá víťazka speváckej šou SuperStar pýši tip-top krivkami. A hoci mnohí dúfali, že tmavovláska objavila tajný a najmä rýchly recept na chudnutie, nie je tomu tak.

„Čo funguje, je jednoduchá rovnica, príjem nemôže byť vyšší ako výdaj,“ prezradila na sociálnej sieti Instagram. No napriek tomu sa už viackrát stala obeťou podvodníkov, ktorí ju zneužili na propagovanie "zaručene fungujúcich" nápojov na chudnutie. Doteraz to však boli len klasické reklamy s Katkinou fotkou. No to, na čo narazila najnovšie, je doslova strašidelné.

„Priatelia, strašne veľa správ mi opäť chodí, či som používala nejaké kvapky na chudnutie, ktoré odporúča pán doktor Minárik. Prosím vás pekne, celé je to úplne drsné, lebo je to deep fake už. A je veľmi naozaj strašidelné, počuť svojim hlasom hovoriť veci, ktoré som v živote nepovedala. A myslím si, že veľmi podobne na tom bude aj pán doktor, ak sa to k nemu dostane, lebo toto je už naozaj neuveriteľné, že použijú skutočného odborníka gastroenterológa a zneužijú takto mená rôznych ľudí, aby predávali nejaký šialený produkt,“ upozornila Koščová na sociálnej sieti Instagram.

Katarína Koščová (Zdroj: Instagram K.K.)

Ďalej zdôraznila, že nikdy v živote nepoužívala žiaden prípravok a nikdy žiaden ani používať nebude. Sú to podľa nej hlúposti, pretože ak by podobné zázračné tablety a kvapky fungovali, planéta by nemala problém s obezitou. „Takto to nefunguje. Ja som vám niekoľkokrát dávala opakovane tipy na nutričných terapeutov, skutočne vzdelaných nutričných terapeutov, ktorí sú naozaj vyštudovaní a ak chcete minúť peniaze, tak ich miňte týmto spôsobom, prosím vás. To sú skutoční odborníci,“ pokračovala speváčka.

„Absolútne neexistujú žiadne skratky, neexistuje žiaden zázračný liek na chudnutie. Žiadne kvapky, žiadne tablety, nič. Naozaj! Verte mi, nič takéto neexistuje,“ dodala Koščová. Dokonca sa pod jej videom ozvala istá nutričná špecialistka, ktorej meno bolo v súvislosti s týmto podvodom zneužité tiež. „V tom videu a na uvedenej stránke je žiaľ zneužité aj moje logo, meno a preklik na stránku. A tiež ako vyštudovaná nutričná špecialistka, mám prax pri uznávanom gastroenterológovi (inom ako je uvedený v profile) tieto metódy a im podobné jednoznačne nepodporujem,“ vyjadrila sa.