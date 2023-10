Gáboríková končí: STOPKA v markizáckom Let’s Dance!

Ivana Gáborík (Zdroj: Ivan Kašša)

Známa Slovenka a profesionálna tanečníčka Ivana Gáborík bola súčasťou markizáckej šou Let's Dance už niekoľko ročníkov. Keďže sme pred pár dňami dvojnásobnú mamičku stretli na podujatí Top Session, porozprávala nám o svojom životnom štýle, no a my sme sa jej okrem iného aj osobne spýtali na zmienený tanečný projekt. Zaujímalo nás, ako to vidí ďalej s jej profesionálnou kariérou. Žeby končí? Poďme si však zrekapitulovať jej cestu.

Ivana Gáborík (Zdroj: Ivan Kašša)

Tanečný televízny projekt sa na našich obrazovkách začal objavovať od roku 2006. V tom čase sa však Ivana Surovcová Gáborík ešte nezúčastnila. Do tanečnej šou bola prizvaná o dva roky neskôr a ako tanečného partnera z radou celebrít vtedy dostala vtedajšieho mladého superstaristu Martina Konráda, s ktorým im to veľmi neklaplo a so súťažou sa rozlúčili už v treťom kole.

O rok na to sa po jej boku sa objavil operný spevák a herec Filip Túma. S tým sa v šou udržala o čosi dlhšie, no takisto sa nekonala žiadna veľká sláva a diváci ich poslali domov v piatom kole. Avšak azda najmenej si zatancovala v roku 2010 v 4. sérii Let's Dance, keď jej bol pridelený český herec Marek Vašut, s ktorým vypadla hneď počas prvého večera.

Zdalo sa, že Ivana nemá šťastie na schopných tanečných partnerov no piatou sériou, ktorá sa konala v roku 2011, sa všetko zmenilo a prekvapivo sa so zabávačom a hercom Petrom Marcinom dostala až do finále, spoločne sa pretancovali až na krásne tretie miesto. Následne mala Ivana pauzu a ako súťažiaca sa, žiaľ, v šiestej a ani v siedmej sérii neukázala.

Marián a Ivana Gáboríkovci (Zdroj: TV Markíza)

Jej veľkolepý návrat na tanečný parket prišiel tento rok v 8. sérii. A nie tak hocijaký. Ivana tancovala so svojim zákonitým manželom a hokejovou hviezdou z NHL - Mariánom Gáboríkom. Z kola na kolo sa zlepšovali a diváci ich milovali, pretože do svojho tanca dávali aj čosi viac, ako len tanečné kroky.

Do istej miery bolo pre nich veľkou výhodou práve to, že sa veľmi dobre poznajú a akonáhle vyšli pred porotu a na parket, ich láska a chémia zasiahla všetkých. Bojovali vskutku statočne. Dokonca aj svojho životného partnera dokázala okresať a zjemniť v ladnosti pohybov, ktoré mu boli dovtedy cudzie. Avšak, čo je veľká škoda, pred bránami finále vypadli. Je možné, že ak by trénovali dlhšie, určite by sa mohli umiestniť aj vyššie, čo by si rozhodne tanečníčka a dvojnásobná mamička zaslúžila.

Marián Gáborík a Ivana Gáborík v prvom kole na Let's Dance (Zdroj: Ján Zemiar)

Nuž zdá sa, že k tomu tak ľahko k tomu nepríde, keďže, ako sme spomenuli v úvode, Ivanu sme konfrontovali s otázkou, či by opäť prijala ponuku do Let's Dance. A jej odpoveď nás v skutku zaskočila. „Ja si myslím, že už s nikým iným, ako so svojim manželom by som tancovať nemohla,“ povedala tanečníčka pre Topky.sk.

Podľa jej slov je teda zrejmé, že už svoju energiu bude sústrediť najmä na rodinu a svoje deti, a tak markizáckemu projektu Let's Dance dáva stopku. Ibaže by opäť tancovala aj so svojim mužom, čo je teda najmenej pravdepodobné, keďže súťažiaci z radou celebrít sa nezvyknú opakovať.