Sú z nich dvojnásobní rodičia: Hercom z jojkárskej Hranice sa NARODILO dieťa!

Viktória Spišáková a Samuel Spišák sú dvojnásobnými rodičmi. (Zdroj: Instagram V.S.)

Herec Samuel Spišák, známy z viacerých televíznych seriálov, je už 2 roky ženatý s hereckou kolegyňou Viktóriou Valúchovou. Spoločne vychovávajú dcérku Margarétku, ktorá im každodenne prináša do života to najväčšie šťastie. No a aktuálne sa im o krásne dni bude starať aj jej braček.

Viktória sa totiž na sociálnej sieti Instagram pochválila, že je z nej už dvojnásobná mama. „Eliáš a Margarétka... A odteraz sme na všetky dobrodružstvá štyria,“ napísala k fotke priamo z pôrodnice herečka. Záber zachytáva nielen malého drobca, ale aj jeho staršiu sestričku. Prajeme veľa zdravia!