(Zdroj: TASR/Adriána Hudecová)

BRATISLAVA - Kontroly na hraniciach s Maďarskom sa predĺžia do 3. novembra. Pôvodne mali skončiť 14. októbra. V stredu to schválila vláda. Opatrenie má pomôcť k zníženiu počtu nelegálnych migrantov, ktorí cez územie Slovenska iba tranzitujú do iných štátov Európskej únie.