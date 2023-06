VIEME PRVÍ: Slovenský herec sa čoskoro stane otcom... Prezradil pohlavie druhého bábätka!

Herec Samuel Spišák, známy z viacerých televíznych seriálov, je už skoro 2 roky ženatý s hereckou kolegyňou Viktóriou Spišákovou, predtým Valúchovou. Spoločne vychovávajú dcérku Margarétku, ktorá im každodenne prináša do života to najväčšie šťastie. No a teraz k nim pribudne aj ďalší člen!

„“Svet je nááš” spievala Margarétka počas tohto fotenia, a tak vám chceme oznámiť, že budeme piati (nie, nečakám dvojičky),” poznamenala vtipne pred pár dňami herečka. Viktória narážala na to, že platným členom ich rodinky je aj ich psík.

Galéria fotiek () Samuel Spišák

Zdroj: Ján Zemiar

Samuela sa nám podarilo odchytiť na premiére filmu Smolu nosíš ty, láska, v ktorom debutoval ako režisér, a nedalo sa nám neopýtať sa na čerstvú novinku. Aj keď si dvojica svoje súkromie veľmi stráži, herec a režisér nás zaskočil svojou úprimnou odpoveďou. „Tešíme sa naňho a vyvolalo to ohromnú radosť v rodine aj medzi kamarátmi a naša malá dcéra sa už veľmi teší na malého bračeka,“ prezradil na rovinu, že budú mať tentoraz chlapčeka.

Manželka s Margarétkou už zahájili aj prípravy na príchod nového člena rodiny. „My malú pripravujeme, v podstate je to jej projekt, tak sme k tomu pristúpili a veľmi sa na to teší a nevie sa dočkať,” zveril sa nám hrdý otecko. No a to, aké je pre Samuela otcovstvo, sa dozviete v rozhovore vyššie. Budúcim rodičom gratulujeme!