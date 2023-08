Seriál Nemocnica štartuje už dnes. (Zdroj: Topky.sk)

BRATISLAVA - Už dnes večer na obrazovkách televízie Joj štartuje nová séria obľúbeného seriálu Nemocnica. Na divákov čakajú od úplného začiatku nové vzťahy, zvraty a mnoho akcie. No ako to vyzerá na takom natáčaní? My sme s tvorcami strávili deň a teraz vám prinášame reportáž. Pozrite, takto vzniká váš obľúbený seriál!