Cigánska diablica v plavkách: Aj v 50-ke telo bohyne!

Silvia Šarköziová (Zdroj: Ján Zemiar,)

DUBAJ - Silvia Šarköziová o pár dní oslávi svoje životné jubileum. Ani to jej však nebráni v tom, aby ukázala svoju postavu. Na sociálnej sieti zverejnila fotku v plavkách. To je telo bohyne!

Silvia Šarköziová si odbehla z upršaného Slovenska do teplého Dubaja. Aktuálne si so svojou rodinou užíva slnečné lúče, púšť a more. Cigánska diablica sa ale nezabúda so svojím publikom na Instagrame deliť aj o dovolenkové zábery.

„Celý deň sa kúpať na nádhernej pláži Soul Beach a večer návšteva nádhernej mešity v Abu Dhabi. Krásne prežitý deň,” napísala k fotografii, kde má na sebe výraznú červenú tuniku. Z pláže sa však podelila aj o ďalšiu snímku.

(Zdroj: Instaram S.S.)

Ukázala sa totiž v bikinách. Silvia o pár dní oslávi jubileum 50 rokov. Veruže sa v jej veku nemá za čo hanbiť. Jej telo bohyne by jej mohla závidieť nejedna žena! Veď pozrite sami.

(Zdroj: Instaram S.S.)