Známy Slovák o pôrode svojej partnerky: 4 papiere plné POŽIADAVIEK a... Skoro porodila v aute!

Johnny Mečoch (Zdroj: Maarty von B)

V máji sme vám priniesli informáciu, že sa z Johnnyho Mečocha stane otec. S partnerkou Petrou o dieťatku snívali roky a nakoniec sa im pošťastilo. Jeho milovaná žena na konci augusta priviedla na svet chlapčeka s menom Louigi, z ktorého sa veľmi tešia.

Zaľúbenci však nezvolili len nezvyčajné meno, ale aj netradičný spôsob pôrodu. „Bol to dlhý proces, no Peťka rodila v Brne v nemocnici, kde sa špecializujú na hypnopôrod. Nechcela rodiť klasickým spôsobom, zvolili sme si hypnopôrod, pretože je to viac späté s prírodou a dieťa sa má priniesť na svet nie v strese,“ prezradil pre Topky.sk Johnny.

Johnny Mečoch s priateľkou Petrou (Zdroj: Instagram J.M.)

Keďže cestovali až do Brna, skoro do pôrodnice nedorazili včas! „Keď dostala kontrakcie, išli sme do nemocnice a už to vyzeralo aj tak, že porodí na diaľnici v aute a boli sme aj na túto možnosť pripravení. Boli sme pripravení na všetko, lebo nikdy neviete, čo sa môže stať. Našťastie sa nič také nestalo a stihli sme to včas,” vyjadril sa. Tanečník nám prezradil aj to, aké mali s partnerkou špeciálne požiadavky.

„Keďže išlo o hypnopôrod, mali sme štyri A4 plné požiadaviek. Žiadali sme izbu s vaňou, príjemné prostredie, svetlú izbu. Potom, keď porodí, aby jej hneď nezobrali malého a nebrali ho na vyšetrenia, aby mal ihneď kontakt s mamou, to sa volá bonding, čo sú dôležité prvé minúty pre dieťatko po pôrode a podobne. Peťke som tam spravil príjemnú atmosféru, aby sa cítila ako doma, pozapaľoval som jej tam sviečky, pustil príjemnú relaxačnú hudbu a vytvoril som také prostredie, ktoré značí oslavu a očakávanie života. Išlo skôr akoby o rituál a seansu, ako nejaké rezanie a chladné nemocničné prostredie. Tomu sme sa chceli vyvarovať,“ priznal.

Pri pôrode bol celý čas, aj keď sa spočiatku bál, že odpadne. „Bol som pri nej a prežíval to spolu s ňou, aj keď som sa zo začiatku bál, že odpadnem alebo dačo také, povedal som si, že to musím zvládnuť a chcem byť s ňou. Chcem jej byť oporou a dal som to. Neodpadol som,“ zveril sa nám.

(Zdroj: Instagram J.M.)

Túto techniku odporúča každej žene! „Jednoznačne a rozhodne odporúčam tento typ pôrodu všetkým ženám. Je to niečo celkom iné. A Peťka to zvládla naozaj super. Ono, môžu nastať aj komplikácie, ale v našom prípade, hoci to bol dlhý proces, všetko prebehlo v poriadku a teraz už sme doma aj s malým a užívame si jeden druhého,“ dodal na záver nášho rozhovoru.

A čo je vlastne hypnopôrod?

„Keď budete privádzať svoje dieťatko na svet pomocou techniky hypnopôrodu, nebudete ani v tranze, ani v spánku. Budete pri vedomí a v dobrej nálade — úplne uvoľnená, no pritom budete mať veci pod kontrolou. Po celý čas budete v bdelom stave a budete si uvedomovať sťahy svojho tela i pohyb dieťatka. Zažijete pôrod v atmosfére pokojného uvoľnenia bez strachu, ktorý zabraňuje svalom vášho tela fungovať prirodzene a v súlade s prírodou. V takomto utíšenom stave sa začnú vo vás uvoľňovať endorfíny, prirodzené relaxanciá vášho tela, ktoré nahradia stresové hormóny spôsobujúce zvieranie a bolesť,” uvádza web hypno-porod.sk.