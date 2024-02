Na súde s Danielou Kralevich vypovedajú ZNALCI: Linh (†18) ešte mohla žiť, keby...

(Zdroj: Ján Zemiar)

Daniela Kravelich na súde (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Súd s Danielou Kralevich kvôli tragickej dopravnej nehode pri ktorej zomrela študentka Linh, trvá už viac ako 3 roky. Posledné pojednávanie prebehlo 28. novembra 2023. „Na dnešnom hlavnom pojednávaní bol vypočutý jeden znalec. Hlavné pojednávanie bolo odročené na február 2024,“ vyjadril sa vtedy hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak.

Dnešné hlavné pojednávanie začalo o 8:45 na Mestskom súde Bratislava I a boli vypočutí dvaja znalci. Témou pojednávania je úvaha, že Linh ešte mohla žiť, ak by podnikateľka išla nižšou rýchlosťou. Tak by mala rýchlejšou reakciu a následky nehody by minimálne neboli smrteľné.

Nehoda, pri ktorej zomrela 18-ročná študentka Linh, sa stala 21. septembra 2020 na Tomášikovej ulici v Bratislave. Auto šoférovala Daniela Kralevich, pričom k zrážke s chodkyňou malo podľa polície prísť na priechode pre chodcov. Mala byť prekročená maximálna dovolená rýchlosť.

Pojednávanie bolo nariadené po tom, ako podnikateľka Daniela Kralevich a prokurátor podali odpor voči trestnému rozkazu, vydanému bratislavským okresným súdom v júli 2021. Daniela Kralevich ním bola pôvodne odsúdená na podmienečný trest odňatia slobody vo výmere dvoch rokov a siedmich mesiacov so štvorročným odkladom. Vinu odmieta.

Správu budeme aktualizovať!