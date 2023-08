Zomrela bývalá moderátorka: Poznalo ju celé Slovensko… Miloval ju aj nebohý Karol Duchoň (†35)!

Karol Duchoň

„S bolesťou v srdci vám oznamujeme, že naša drahá Zuzana Neubauerová zomrela nečakane 26. augusta 2023. Posledná rozlúčka so Zuzkou bude v utorok 5. septembra o 13.15 hodine v krematóriu v Bratislave,“ píše sa v smútočnom oznámení, prostredníctvom ktorého bolo oznámené, že Zuzana Neubauerová naposledy vydýchla.

(Zdroj: ČT)

Meno bývalej moderátorky a herečky bude známe skôr starším ročníkom a tie mladšie možno vôbec netušia, o koho ide... Alebo si to aspoň mysleli. Nezabudnuteľné hity Karola Duchoňa totiž pozná celé Slovensko aj Česko a v ušiach nám znejú až dodnes. No a jeden z nich bol venovaný práve Zuzane. Konkrétne ide o pieseň Dievča z Budmeríc .

(Zdroj: ČT)

„Je to dievča z Budmeríc, mladá dáma, čo má štýl. Čierny závoj mihalníc, predo mnou dve hviezdy skryl,“ spieval o nej v piesni Karol Duchoň, ktorý bol do nej istý čas zamilovaný. A to aj napriek tomu, že zosnulá moderátorka bola vydatá a bola mamou dvoch synov a jednej dcéry. Slová z Duchoňovej piesne boli dokonca využité v smútočnom parte, keďže to, že sa mu Zuzana veľmi páčila, nebolo žiadnym tajomstvom.

Podľa informácií Nového Času žila zosnulá moderátorka už dlhší čas v centre pre seniorov, a to aj kvôli chorobe, ktorá ju sužovala a ktorá si napokon vybrala svoju najkrutejšiu daň. Česť jej pamiatke.

(Zdroj: TASR)