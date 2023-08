Scenár poslednej rozlúčky s Vašom Patejdlom (†68): Zaznejú jeho piesne a... Ďalšie detaily!

Posledná rozlúčka s Vašom Patejdlom prebehne dnes. (Zdroj: TASR)

Keď v sobotu 19. augusta médiá obletela správa o smrti Vaša Patejdla, v šoku bolo celé Česko aj Slovensko. Verejnosť totiž netušila, že legendárny spevák bojoval s vážnou chorobou. Až jeho manželka po pár dňoch odhalila, že podľahol „dôsledkom celkového vyčerpania organizmu pri progresii zákerného zhubného ochorenia pankreasu“. S chorobou bojoval len 14 dní.

A dnes o 14:00 sa v Bazilike Nanebovzatia Panny Márie na pražskom Strahove koná posledná rozlúčka, kde môžu dať umelcovi zbohom nielen jeho najbližší, ale aj fanúšikovia. Pre tých bude v areáli kláštora vyhradený priestor s obrazovkou, odkiaľ budú môcť sledovať celý priebeh rozlúčky naživo. A známe sú už aj prvé detaily zo scenára.

Odznieť by mali Patejdlove piesne - Voda, čo ma drží nad vodou zaznie v podaní huslistu Pavla Šporcla, skladbu Trištvrte na jeseň odspievajú Andrea Zimányiová a Zuzana Gamboa, na gitare zahrá Juraj Burian. Smútiacim sa prihovoria aj dvaja Vašovi kamaráti - kolega z Elánu Ján Baláž a český moderátor Martin Hrdinka.

Smútoční hostia by mali začať prichádzať o 13:00 a priamo do baziliky sa dostanú len pozvaní. Tí fanúšikovia, ktorí nebudú môcť prísť na pohreb, sa s Patejdlom môžu rozlúčiť formou podpisu do kondolenčnej knihy v Divadle Kalich. Po smútočnom obrade ju presunú do divadelnej pokladnice, kde bude záujemcom k dispozícii od 1. do 9. septembra, uviedlo divadlo na sociálnej sieti Facebook.

"Veľmi ma teší, že sa fanúšikovia môžu môjmu mužovi pokloniť aj v Divadle Kalich, ktoré malo vo Vašovom srdci špeciálne miesto. Práve na tejto scéne začala Vašova česká muzikálová dráha, ktorá neskôr dosiahla svetový úspech," uviedla podľa TASR Patejdlova manželka Miluše.