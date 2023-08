Šokujúce priznanie Andreja Bičana: TROJKA s dvomi ženami a potom... Prišlo SKLAMANIE!

Andrej Bičan (Zdroj: Maarty)

BRATISLAVA - Moderátor Andrej Bičan (48) prijal pozvanie do obľúbenej šou rádia Viva s názvom K-FUN. Moderátori ho vyspovedali a priznal sa im, že mal mať v minulosti trojku s dvomi ženami. No potom prišlo obrovské sklamanie!

Moderátori relácie K-FUN Alexander Štrba a Mário Gotti vyspovedali Andreja Bičana a ten im prezradil naozaj zaujímavé veci zo svojho sexuálneho života.

V rozhovore si zaspomínal aj na minulosť a prišla reč aj na takzvané "trojky". A v tom Bičan všetkých šokoval. „Ešte za slobodna, mal som také medziobdobie. Vieš ten sen, že budeš s dvomi babami,” začal v úvode.

(Zdroj: Maarty)

„Zbalil som tú prvú, došli sme ku mne domov a ona mi hovorí, vieš, tam bola tá Žaneta a ona by chcela s nami,” nestačil sa diviť. Všetci boli ale hanbliví, preto to začali riešiť až potom, keď spoločne prišli na izbu. „Ona toto povedala teda, že by toto ony chceli a ja, že dobre, tak choď pre ňu,” povedal odhodlane.

„To bolo o druhej v noci, tak som si sadol na posteľ, založil som si ruky, usmial som sa,” pokračoval a tešil sa z toho, že bude mať trojku. No vtom sa jeho sen rozplynul. „Privrel som si oči, bol večer a otvoril som oči a už bol deň. Ja som zaspal. Ony prišli, ony klopali na dvere, ja som spal. Ja som si prespal svoju trojku. Mohol som to mať a nemal som to,” rozpovedal svoj nepodarený zážitok.

Trojku sa mu už potom nepodarilo mať a, ako sám povedal, v tomto životnom období je veľmi spokojný a nevyhľadáva to. Ak sa chcete dozvedieť viac pikošiek zo života známych osobností, nezabudnite si vypočuť reláciu K-FUN, ktorú nájdete nižšie.