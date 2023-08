Markizácka kráska odhodila zábrany: Horúce VIDEO v spodnej bielizni… Veď jej vidno takmer VŠETKO!

(Zdroj: Instagram GG)

BRATISLAVA - Ak patríte k fanúšikom televíznych reality šou, určite poznáte aj Love Island. Počas prvej série tam súťažila krásna Gabriela Gašparová, ktorá síce na finančnú odmenu nesiahla, no odniesla si oveľa väčšiu výhru. Dala sa dokopy s modelom Petrom Havránkom, no a pár tvoria až doteraz. Namakaný fešák si však na svoju vyvolenú musí dávať poriadny pozor.... Fúúú, tak toto je "silná káva"!

Gabriela je bezpochyby prekrásna žena a niet sa čo čudovať, že sa venuje aj modelingu. Sexi tmavovláska má za sebou rôzne prehliadky a fotenia, no a keďže disponuje krásnou figúrou, za svoje krivky sa rozhodne nehanbí. Televízna hviezdička už pred objektívom fotoaparátu neraz odhodila oblečenie aj zábrany, teraz ale zverejnila zábery, ktoré sú naozaj mimoriadne odvážne.

Gašparová sa zverila do rúk profesionálneho fotografa Pavla Bobeka, no a hoci hotové výsledky svojho pózovania doteraz neukázala, sledovateľom ponúkla aspoň malú ochutnávku v podobe zákulisného videa. A veru, je sa na čo dívať! Gabriela sa totiž pred objektív "pohodila" len v úspornej spodnej bielizni. A keď hovoríme "úsporná", je to tak doslova. Čierna podprsenka, podväzky a maličké nohavičky toho totiž veľa na predstavivosť nenechali. No veď... Presvedčte sa sami!