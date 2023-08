Taliansko šokovalo svetové trhy: Ako prvá krajina EÚ zavádza mimoriadnu daň zo ziskov bánk

Matteo Salvini (Zdroj: SITA/AP Photo/Domenico Stinellis)

Daň z mimoriadnych ziskov bánk vláda začlenila do rozsiahleho balíka opatrení, ktoré siahajú od licencií na taxi až po zahraničné investície. Podľa ANSA by daň mohla priniesť do štátnej kasy viac ako dve miliardy eur. Vláda podľa zdrojov agentúry Reuters predpokladá, že na dani vyberie skoro tri miliardy eur, odhady niektorých analytikov sú ale vyššie.

Zaplatia vyšší variant

Výrazne vyššie základné úrokové sadzby priniesli bankám rekordné zisky. Úrokové sadzby úverov totiž prudko vzrástli, zatiaľ čo úroky z vkladov banky príliš nezvýšili. Vláda má dva varianty na výpočet dane, banky zaplatia tú, ktorá bude vyššia. V prvom variante posúdi rozdiel medzi čistým úrokovým výnosom v roku 2022 a 2021 a ak rozdiel presiahne päť percent, zaplatí zo sumy nad tento limit daň 40 percent. Druhý variant posúdi rozdiel čistých úrokových výnosov medzi rokmi 2023 a 2021, v tomto prípade bude prahová hodnota desať percent a daň bude zo sumy nad touto úrovňou.

Daň bude splatná do 30. júna budúceho roka. Ministerstvo hospodárstva potom dnes večer postup výpočtu ešte objasnilo a dodalo, že daň nepresiahne 0,1 percenta celkového objemu aktív bánk.

Riešenie či populizmus?

"Stačí sa pozrieť na zisky bánk v prvom polroku 2023, ktoré sú tiež výsledkom zvýšenia sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB), aby sme si uvedomili, že nehovoríme o pár miliónoch, ale že hovoríme o miliardách," povedal Salvini na tlačovej konferencii v Ríme, na ktorej sa objavil bez premiérky Giorgii Meloniovej. Líder krajne pravicovej Ligy je považovaný za najhlasnejšieho člena vládnucej koalície, keď ide o populistické otázky, píše Bloomberg.

Podľa analytika spoločnosti XTB Tomáša Cvernu dáva zavedenie dane z mimoriadnych ziskov bánk v Taliansku väčší zmysel ako zavedenie tejto dane v Česku. "Dôvodom je, že rast úrokových sadzieb v eurozóne dáva priestor bankám na zvyšovanie čistých úrokových výnosov. V ČR je totiž daň z mimoriadnych ziskov platná až v čase, keď Česká národná banka sadzby nezvyšuje," napísal analytik.

Taliansky akciový index FTSE MIB dnes pre straty bánk oslabil o 2,1 percenta. Akcie banky UniCredit sa prepadli o 5,9 percenta, akcie banky Intesa Sanpaolo potom o 8,7 percenta. Dnešné straty znížili celkovú trhovú kapitalizáciu bánk o 9,3 miliardy eur. Širší index bánk v eurozóne sa prepadol o 3,5 percenta a zaznamenal najhorší deň od marca.

O tom, že sa talianska vláda chystá viac zdaniť banky, aby financovala opatrenia na pomoc rodinám, ktoré sa stretávajú s nárastom životných nákladov, informovala už v apríli agentúra Reuters. Minister hospodárstva ale v júni takéto plány poprel. Talianska vláda, vrátane premiérky Meloniovej, opakovane kritizovala ECB za pokračujúce zvyšovanie úrokových sadzieb.