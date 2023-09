ROZCHOD prominentnej dvojice: Krach vzťahu 5 mesiacov po pôrode!

Je koniec!

Bol to obrovský šok, keď sa minulý rok v lete prevalilo, že bývalá manželka Jakuba Prachařa, Agáta Hanychová, randí s o 16 rokov starším Jaromírom Soukupom. Už po troch mesiacoch sa český mediálny magnát chválil tým, že jeho milovaná je tehotná... A v apríli sa dvojici narodila dcérka Rozárka. Plnohodnotnú rodinu sa im však vytvoriť nepodarilo.

Už 5 mesiacov po pôrode totiž Agáta hlási rozchod. „Je niečo, čo vám ako svojej instarodine dlžím povedať ako prvá. Náš vzťah s Jaromírom je minulosťou. Naše cesty sa rozišli a kráčame si zase každý svojou vlastnou. Bolí to. Nie je to pre mňa ťahké o tom hovoriť, písať tieto riadky a priznať si, že ako pár spolu nepôjdeme ďalej,“ uviedla Hanychová.

„Rozišli sme sa ako priatelia, rozumní ľudia, ktorí prišli k záveru, že k sebe nepatria. To, na čom nám obom najviac záleží, je a vždy bude naša dcéra Rozárka. Beriem to ako životnú prehru, na ktorej nesieme vinu obaja. Veľmi vás prosím, berte to ako moje jediné vyjadrenie k rozchodu. Ani pre jedného z nás to nie je ľahké, prosíme o rešpektovanie tohto pre nás oboch neľahkého obdobia,“ napísala Agáta.

A na záver dodala aj slová priamo adresované Soukupovi. „Jaromír, tebe ďakujem za rok a pol krásneho vzťahu a za našu nádhernú dcéru. Vždy budeš súčasťou môjho života, len už nie ako partner, ale ako skvelý otec našej Rózi.“ Podnikateľ si v poslednom období prechádza neľahkým obdobím. Okrem rozchodu sa aktuálne súdi aj so svojimi zamestnancami kvôli výplatám, navyše ho minulý týždeň riešilo ozbrojené komando kvôli drogám.

(Zdroj: Instagram A.H.)