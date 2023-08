Barbie a Ken slovenskej politiky! Naše osobnosti ako najslávnejšie bábiky: Dankovi to sekne a dámy? To musíte vidieť

Slovenskí politici by bo svete Barbie jednoznačne zažiarili! (Zdroj: Pixabay, Barbie.me, Topky/ Kristián Korem, Vlado Anjel, Ramon Leško, Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Dlhoočakávaný film o legendárnej bábike len prednedávnom dorazil do našich kín a už za pár dní spôsobil ošiaľ! Snímka Barbie z réžie Grety Gerwing láme jeden rekord za druhým a mnohí ľudia sa dnes pýtajú, ako by to vyzeralo, keby sa celý svet obliekol do ružovej. Rozhodli sme sa preto tieto predstavy voviesť do reality. Ako by asi vyzerali slovenskí politici prezlečení do nových šiat? V tomto článku uvidíte zábery, na ktoré do smrti nezabudnete. Pokiaľ by ste si však Barbie- podobizeň chceli spraviť aj vy, dajte si pozor! Mohli by ste sa dočkať nepríjemného prekvapenia.