Rodina tragicky zosnulého Končeka (†26) opäť v smútku: Ďalšia SMRŤ… Už sú spolu s Petrom!

V pondelok zomrel otec superstaristu Petra Končeka, Ján Konček. (Zdroj: TASR/Facebook)

Bol to obrovský šok, keď 6. januára 2012 verejnosť obletela správa o tragickej dopravnej nehode, ktorá sa stala pri Nových Zámkoch. Zahynuli pri nej dvaja ľudia a jedným z nich bol finalista historicky prvej slovenskej SuperStar, Peter Konček. Mal vtedy len 26 rokov. A spevákova rodina po 11 rokoch prežíva obrovský smútok opäť.

V pondelok totiž vo veku 66 rokov zomrel jeho otec, uznávaný huslista-virtuóz Ján Konček. „Ďakujem ti za všetku tvoju lásku, ktorú si nám s bratom odmalička s mamou dával, že každý jeden krok, ktorým si ma sprevádzal, za všetky tie objatia, ktoré mi budú nadovšetko chýbať, ďakujem za všetky tie povzbudivé slová, ktoré si mi vždy hovorieval, aby som sa nikdy nevzdával, za všetky tie krásne časy, čo sme spolu prežili, za všetku tvoju dobrotu a za to, akého si zo mňa vychoval muža,“ zverejnil na sociálnej sieti zronený syn Róbert.

„Do smrti zostaneš v našich srdciach, otec môj najdrahší. Bol si mi vzorom a príkladom vo všetkých smeroch a ďakujem, že som mohol byť po tvojom boku. Pre mňa si bol najlepší a najdokonalejší otec na svete! Budeš nám chýbať. Odpočívaj v pokoji. Tvoj milujúci syn,“ dodal s tým, že posledná rozlúčka prebehne vo štvrtok na novozámockom cintoríne.

(Zdroj: Facebook)

Slová sústrasti rodine vyjadrilo aj veľa známych rodín. Práve otec speváčky Moniky Bagárovej, Jozef Bagár sa vyjadril, že sa otec opäť stretne so svojím dávno strateným synom. „Uff, to mi je ľúto. Vyjadrujem celej rodine hlbokú úprimnú sústrasť. Už sú spolu s Petrom,“ napísal Bagár. Slová ľútosti zverejnil aj Igor Kmeťo zo skupiny Kmeťoband. S Končekovcami sa vraj pozná už dlho, o to viac ho smutná správa ranila.

Jánovi sa vraj osudnou stala choroba. „Boli sme priatelia, naši synovia boli kamaráti a keď Peťo ešte žil, tak sme mali spoločné vystúpenia. Janko bol tiež výborný muzikant a nečakal som, že tá choroba bola taká zákerná, že to tak zle dopadne. Nech mu svetlo večné svieti. Bol to dobrý otec, manžel a kamarát a neviem, či stihnem pohreb, ale budem naňho spomínať. Úprimnú sústrasť rodine,“ vyjadril sa pre Topky.sk Igor Kmeťo starší. K týmto slovám sa pridávame aj my a rodine a blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Rodiny Kmeťovcov a Končekovcov sa pozná už dlho. Peter (vľavo) a Igor Kmeťo mladší (v strede) boli kamaráti. (Zdroj: TASR)