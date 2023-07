Vojna pre FEJKOVÉ kabelky: Agáta Hanychová a česká hviezdička si SKOČILI do vlasov... DRSNÉ odkazy!

(Zdroj: Instagram )

Týnuš trávila čas v luxusnom plážovom klube značky Fendi. Počas leňošenia vo vychýrenom podniku si na pláži všimla chlapca, ktorý sa snažil turistom predať napodobeniny značkových kabeliek. Neodpustila si zopár štipľaých komentárov, no a zároveň svojich sledujúcich vyzvala, aby si nerobili hanbu a "fejky" nekupovali. Spôsob jej prejavu voči chlapcovi rozhneval Agátu Hanychovú.

„Dnes som sa trochu rozčúlila,“ začala Agáta. „Po stories Týnuš Třešničkovej, ktorá sa vysmieva chudobnému chlapcovi zo Senegalu, ktorý ide po verejnej pláži (všetky pláže, aj keď je to beach club, sú v Španielsku verejné) za to, že sa snaží zarobiť na jedlo prácou. A odporúča dievčatám nekupovať si fake. Aj ja som si ju kúpila,“ ukázala hrdo svoju „fejkovú“ Pradu, ktorú si zakúpila. „Marbella je pre každého. Ja som napríklad nebola na Fendi pláži - a aj tak je to skvelé. Vodu máme rovnakú. Alebo im to tam nejako filtrujú?" dopísala Agáta k fotografii kabelky z pláže.

Týmto príspevkom si okamžite vyslúžila množstvo obdivných komentárov. Ľudí potešilo, že aj napriek tomu, že Hanychová nemá hlboko do vrecka, je milovníčka luxusu a vlastní množstvo hriešne drahých kúskov, nezabúda na ľudskosť. Reakcie sa však dočkala aj od samotnej Týnuš, ktorá jej to nedarovala a za svoj názor sa postavila.

„Agátko zlatá, tento príspevok je teda naozaj gól. Poprvé som sa nikomu nevysmievala, len som na stories napísala, že predávať vo Fendi beach clube falzifikáty asi nie je najlepší nápad. Žiadny výsmech tam nebol, takže akurát zbytočne prekrúcaš. To, že niekto podporuje NEZÁKONNÚ ČINNOSŤ kúpou falzifikátu, už je kapitola sama o sebe. Pán môže predávať nanuky, uteráky alebo vlastne čokoľvek iné. Ale predaj falzifikátov rozhodne nie je v poriadku. Rovnako tak ako ich nákup,“ dodala a spomenula, že pokiaľ niekto nemá dostatok financií, má na výber zo širokého sortimentu krásnych kabeliek bez "značkového" loga.

To, čo Týnuš napísala, by v podstate dávalo zmysel, pokiaľ by ona sama taktiež nepodporovala predaj "fejkov". Desiatky sledovateľov jej totiž okamžite vykričali spoluprácu s firmou, ktorá napodobňuje značkové parfémy a v ich sortimentne sa nachádzajú napodobeniny takmer všetkých najpopulárnejších vôní. No a Týnuš tieto "fejkové" vône, samozrejme, ospevuje a svojich fanúšikov nabáda k tomu, aby si ich zakúpili.

Jeden z obdobne ladených komentárov si už stíhol získať viac ako dvesto lajkov. „Týnin názor na fejkové kabelky chápem. Ale nechápem, prečo propaguje firmu, ktorá tvorí napodobeniny značkových parfémov. S argumentom, že voňajú rovnako ako originály. Rozumiem, spolupráca. Ale v tomto si, Tyna, sama protirečíte," odkázala jej slečna Hana a nebola jediná. No a čo si o tom myslíte vy? Vlastníte nejakú napodobeninu alebo by ste si niečo také nikdy nekúpili? Dajte nám vedieť v komentároch!

