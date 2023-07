Prvé FOTO tehotnej manželky Maštalíra: Po ZAHMLIEVANÍ... Ukázala bruško!

Tomáš Maštalír s manželkou (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Včera sa v jednom z bratislavských kín konala predpremiéra filmu Nikdy nehovor nikdy. Hlavné postavy v romantickej komédii hrajú Tereza Kostková a Tomáš Maštalír. A práve spomínaný slovenský herec vzal do spoločnosti aj svoju manželku. No a Kristína už tehotenské bruško veruže neskryje!

Československá romantická komédia s názvom Nikdy nehovor nikdy prilákala do kina mnoho známych tvárí. A, samozrejme, si ju nenechali ujsť ani herci, ktorí sa v počine ukázali. Dokonca nechýbalo ani české osadenstvo!

Od našich susedov do bratislavského kina zavítali české herečky Tereza Kostková, Hana Holišová či Lenka Krobotová. Z hlavných postáv na predpremiére nechýbal ani Tomáš Maštalír, ktorý do spoločnosti vzal aj svoju manželku.

Premiéra filmu Nikdy nehovor nikdy (Zdroj: Ján Zemiar)

A ich dlhoutajované tajomstvo vyšlo na povrch. Na začiatku júna sme vás na portáli telkac.sk informovali o možnom tehotenstve Tomášovej manželky Kristíny. Manželia však túto novinku ani nepotvrdili, no ani nevyvrátili.

„Videla som ju a má už krásne tehotenské bruško, ktoré sa zakryť nedá. Rozhodne nebude na začiatku tehotenstva,“ prezradil vtedy týždenníku Život tajný zdroj. Spomínaný magazín sa spojil aj s Maštalírovou ženou, tá to však v tom čase ešte zahmlievala.

Tomáš Maštalír s manželkou (Zdroj: Ján Zemiar)

„Musíte sa spojiť s manželom, on je predsa len verejne známy. Zostaneme verní asi tomu, že čo je súkromné, je súkromné. Je to to naše. Dobre?“ povedala pani Maštalírová. No a vyzerá to tak, že už to viac nechceli tajiť pred svetom. Kristína ukázala na premiére svoje bruško v plnej kráse. A tak čoskoro k dcérke Emme pribudne súrodenec!

Kristína Maštalírová (Zdroj: Ján Zemiar)

Viac fotografií z predpremiéry Nikdy nehovor nikdy nájdete v našej galérii vyššie a trailer k filmu si môžete pozrieť tu: