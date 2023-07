Známy Slovák pri vážnej NEHODE: Z prevráteného auta ZACHRAŇOVAL chorého chlapca (13)... Poznáme DETAILY!

VIDEO: Raper Majself o záchrane malého chlapca z havarovaného auta

Piatkové popoludnie so sebou prinieslo vážnu dopravnú nehodu. Na R1 sa zrazili tri autá - Ford Mondeo narazil do Seat Alhambra, ktoré za sebou ťahalo Fiat Ducato. Všetky vozidlá skončili po prudkom náraze prevrátené. Nepriamym svedkom nehody bol aj známy slovenský raper Michael Švehla alias Majself.

„Bol som čerstvo pri tom, ako sa tá nehoda stala. Odchádzal som z jedného vystúpenia na druhé vystúpenie, konkrétne pre väzňov do Banskej Bystrice. Boli sme na diaľnici pri Nitre a videli sme, že tri autá pred nami veľmi prudlo zabrzdili a ako prešli 2-3 sekundy, tak som si všimol, že na druhej strane sú dymiace dve autá pretočené na strechu v priekope,“ opísal pre Topky.sk Majself.

V tom momente nezaváhal ani sekundu a okamžite išiel pomáhať zraneným. „Vyťahovali sme von jedného chlapca 13-ročného, o ktorom som sa neskôr dozvedel, že je onkologický pacient s epilepsiou a snažili sme sa poskytnúť prvú pomoc v rámci toho, čo sa dalo,“ pokračoval raper. V tom momente zranení ani len netušili, kto im podáva pomocnú ruku. Až neskôr sa ozvali rodičia spomínaného chlapca.

Majselfovi by chceli osobne poďakovať. „Ten chlapec v aute, náš syn, on je onkologický pacient, epileptik a imudefin, on by sa veľmi potešil, keby sme sa ti vedeli osobne poďakovať za pomoc a pekné slová, ktorými si nás troška upokojil a hlavne najviac pomohol. Ostatní sa len pozerali namiesto pomoci,“ napísali vďační rodičia.

A práve na tento fakt by známy Slovák chcel upozorniť. V podobnej situácii bol totiž za posledné roky viackrát a vždy sa snažil pomôcť. „Ale napriek tomu som niekoľkokrát v tej istej situácii pozoroval tú istú vec, že kopec vodičov prechádzalo okolo, poprípade mali telefón a si to natáčali, ale nijako nezareagovali, že by chceli tým ľuďom nejako pomôcť. Tak by bolo fajn, keby si ľudia nabudúce spomenuli, že takáto situácia sa môže stať aj im. A sú situácie, kedy je potrebná každá ruka,“ dodal pre Topky.sk.