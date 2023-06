Zdravotné problémy markizáckej nevesty: Ukázala sa BEZ FILTROV... PREBOHA, čo to má s tvárou?!

BRATISLAVA - Len pred tromi týždňami sme na Topkách informovali, že jednu z finalistiek šou Ruža pre nevestu trápia neustále zdravotné problémy. Beáta Rusnáková vtedy svojim sledovateľom oznámila, že za jej časté choroby môžu pravdepodobne mandle, keďže trpí ich chronickým zápalom. Temperamentná tmavovláska priznala, že jej ich zrejme budú musieť vybrať, no okrem toho ju čaká aj rhinoplastika, pretože jej kvôli spánkovému apnoe musia napraviť prepážku v nose. No a teraz... Ďalšie komplikácie!

Z tohto by jedného porazilo. Akoby Bejba doteraz nemala dosť zdravotných problémov, začali ju trápiť ďalšie. Tmavovláska sa o svoj zovňajšok naozaj stará a výnimkou nie je ani jej pleť, ktorú má bežne jemnú ako bábätko. Beáta preto zostala v poriadnom šoku, keď zostala z ničoho nič doslova zasypaná nepríjemnými vyrážkami, ktoré má takmer cez polovicu tváre.

„V priebehu dvoch dní sa mi takto vyhodila celá tvár. Je to pre mňa extrémne nepríjemné a zaťažuje mi to dosť aj psychiku. Neviem, čo sa deje. Idem to zisťovať,” napísala Bejba k fotke svojej zničenej pleti a dodala, že ukázať sa takto svetu je pre ňu celkom náročné. „Nikdy som nemala akné a najviac ma hnevá, že toto akné ani nie je,” vyjadrila sa bývalá farmárka, ktorá si myslí, že ide o nejakú alergickú reakciu.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram B.R.

Na porovnanie pridala aj fotky bez filtrov spred pár dní. Ešte v pondelok mala pleť krásnu, čistú a bez jedinej nedokonalosti, už vo štvrtok však bola totálne začervenaná a samá vyrážka. „Je to reakcia na niečo, čo moje telo neprijíma. Naozaj som z toho dosť smutná,” prezradila Bejba a dodala, že sa rozhodla pre radikálnu zmenu životného štýlu. Aktuálne sa vraj pokúša prestať fajčiť a takisto skoncovala aj s alkoholom, ktorý si príležitostne rada dopriala.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram B.R.