NEČAKANÝ návrat na obrazovky po 9 rokoch: Známa moderátorka prešla z Jojky do RTVS!

Ivanu Dragúňovú, predtým Šiškovú, môžete poznať zo známej jojkárskej relácie Črepiny plus, ktorú kedysi moderovala. Neskôr prešla do magazínu Top Star a tiež sa mihla aj ako právnička v Súdnej sieni. Moderátorka bola roky verná televízii Joj, no potom sa z obrazoviek akosi vytratila a vôbec o nej nebolo počuť. Novinárčine však ostala verná aj naďalej.

No a teraz hlási po 9 rokoch nečakaný návrat do vysielania. Ak by ste si mysleli, že opäť zakotví v starom známom prostredí, ste na omyle. Ivana dala tentokrát šancu televízii sídliacej v Mlynskej doline. „Nemyslela som si, že sa ešte niekedy posadím do moderátorského kresla, ale asi je všetko tak, ako má byť. Ďakujem RTVS za dôveru a šancu,“ pochválila sa novinkou na sociálnej sieti Facebook.

Galéria fotiek () Zdroj: TV JOJ

No a neskrývala ani nadšenie. „V nedeľu doobeda na RTVS: 24 hlásim svoj comeback po sto rokoch,“ dodala. Na jej facebookovom profile sa objavilo aj množstvo gratulácií od priateľov či známych tvárí. „Veľa zdaru,” napísala napríklad jej ex kolegyňa Miriam Jarošová, ktorú môžete poznať z jojkárskeho počasia.