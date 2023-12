Vianoce Beáty Dubasovej: Takto vyzerá ich špeciálne menu!

Beáta Dubasová (Zdroj: Ramon Leško)

Čas s najbližšími je ten najvzácnejší. Svoje o tom vie aj speváčka Beáta Dubásová, ktorá bude vianočné sviatky tráviť s rodinou. V domácnosti preferujú východniarske Vianoce.

„My máme také tradície svoje východniarske, ktoré ja, samozrejme, mám rada a čím ďalej, tým radšej. A teším sa z toho. Pre mňa sú Vianoce o stretnutí. Pôjdeme navštíviť moju mamičku na východ, alebo ona príde k nám, to ešte riešime. Takže vždy je to o stretnutí s najbližšími. Byť spolu, užívať si, pozerať svoje obľúbené rozprávky. Ja už som niektoré aj naozaj niekoľko, desiatkykrát som pozerala Popolušku alebo niečo,“ prezradila.

Beáta Dubasová (Zdroj: TV Markíza)

Ale čím sa líšia ich východniarske tradície od tých klasických? Takto vyzerá ich špeciálne menu! „Tak východniarske Vianoce majú svoje... my máme svoje špecifické menu. My nemáme len rybu a šalát, ako je tu na západe zvykom v Bratislave. My máme... Na úvod sú oplátky s orechmi, s medom, aj s cesnakom. To doniesol môj manžel, ktorý žil na západe. Potom vlastne... nie na západe, ale tu v Bratislave. To my sme cesnak nepoužívali iba do polievky," priznala.

„A druhé jedlo teda je polievka, ktorá sa robí z kyslej kapusty z tej jušky. Ona je priesvitná s rezancami, s hubami, s takou zápražkou, fantastická polievka. Potom je omáčka, máčanka sa volá, lebo sa do nej máča chlebík. A je tiež z tej kyslej šťavy a jedávame to so sladkou vianočkou napríklad. A potom máme ešte šalát a väčšinou je to kapor na prírodno, to máme radšej. No a ešte na konci by mali byť také bobálky s makom, ale už to posledné roky vypúšťame, lebo už nevládzeme, naozaj, na záver sa prejeme. A ešte k tomu koláčiky, všelijaké,“ dodala. Celý rozhovor si môžete vypočuť nižšie.