Markizácky fešák z Ruže pre nevestu: ROZHODOL by som sa INAK!

Občas v živote spravíme veci, ktoré možno ľutujeme, no napriek tomu, by sme si mali stáť za svojim. Nedávno musel veľké rozhodnutie urobiť aj ženích z Ruže pre Nevestu, Tomáš Tarr. Ten sa musel rozhodnúť, či zásnubný prsteň daruje Petrane Galatey Oráčovej alebo Mirke Hriňákovej. Srdce mu vtedy síce poradilo, aby ho venoval prvej spomenutej, no vzťah dvojici dlho nevydržal.

Počas celého projektu bol Tomášovi na blízku moderátor Krištof Králik, ktorého sme pred pár dňami stretli na premiére novej Voyo minisérie s názvom Vedma. A tak nás zaujímalo, čo si o celej šou myslí práve on a tiež, ako vnímal Tomášovu voľbu. „Šou bola podľa mňa skvelá, je to úžasný formát a verím tomu, že keď tam bude sto iných ľudí, tak ten priebeh bude stokrát iný, ale ten romantický odkaz sa mi veľmi páči a som s ním veľmi stotožnený,“ uviedol na úvod Krištof.

Galéria fotiek (10) Krištof Králik s manželkou Petrou

Zdroj: Ján Zemiar

No nie so všetkým, čo sa pred kamerami udialo, súhlasil., „Ja by som sa rozhodol inak ako Tomáš, ale to neznamená, že sa nerozhodol správne,“ poznamenal moderátor a neskôr uviedol veci na pravú mieru. „To, že im to nevydržalo, tak ja som na to apeloval zo srandy, svojím spôsobom. Držal som im palce, kým spolu boli a kým som vedel, že im to funguje. Relatívne dlho som vedel, že Tomáš k nej má najbližšie. Určite som ho od ničoho neodhováral. A keď spolu tvorili ten pár, tak som mal pocit, že to má budúcnosť. To, že sa potom ukázalo, že to nevyšlo... tak jasné, že môžem do toho zabrdnúť zo srandy a je to na mieste,“ povedal moderátor z Ruže pre Topky.sk.

No zdanie niekedy klame a žiaľ v ich prípade to nevyšlo podľa predstáv. Ako sa aj Krištof domnieva, jedným z dôvodov krachu ich vzťahu bola práve diaľka. „Hovorí sa, že jeden z tých hlavných faktorov je tá vzdialenosť. Či je to pravda a ako to v skutočnosti medzi nimi bolo, tak to vedia iba oni,“ dodal markizácky fešák na záver. A keďže je známe, že bude ďalšie pokračovanie tejto romantickej šou, opýtali sme sa aj na to. Viac sa však už dozviete z nášho rozhovoru vyššie.