Známa Slovenka ukázala FOTO spred 20 rokov: Netradičná svadba s Japoncom!

Galéria fotiek (10) Herečka Oľga Belešová a jej netradičná svadba s Japoncom

Zdroj: Instragram O.B./ Profimedia

BRATISLAVA - Slovenská herečka Oľga Belešová (57) si zaspomínala na svoj veľký deň. Ubehlo už 20 rokov a so svojím manželom, Japoncom Masahiko Shirakim (58), im to stále klape. Aha a takto vyzerala ich netradičná svadba. To bola krásna nevesta...