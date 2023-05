Mama SEXbomby Marcely z Ruže je tiež riadna ŠUPA: Veď vyzerajú ako SESTRY!

Marcela Dolniaková sa do povedomia širšej verejnosti dostala vďaka účinkovaniu v šou Ruža pre nevestu. Jej sebavedomé vystupovanie bolo niekomu sympatické a iným zas nie. Veď ako sa hovorí 100 ľudí a 100 chutí. Tomáša si však svojou temperamentnou povahou a krásou hneď získala.

Nevesta sa netají tým, že so svojím zovňajškom v minulosti nebola až tak spokojná. Preto si nechala vylepšiť svoje poprsie, rovnako aj nos či zväčšiť pery. Keď však zverejnila svoje fotografie z minulosti, až také extrémne zmeny na nich badať neboli. Brunetka bola vždy kočka a zrejme si estetickými úpravami chcela len zvýšiť sebavedomie, aby sa vo svojom tele cítila čo najlepšie.

Galéria fotiek (2) Marcela Dolniaková

Zdroj: TV Markíza

Doteraz však nikto ani len netušil, po kom Marcela zdedila všetku svoju krásu. Teraz je to už všetkým jasné. Na najnovšom zábere, kde pózuje spolu so svojou maminkou, sa to potvrdilo. Veď vyzerajú úplne ako sestry!

„Najdôležitejšia žena v mojom živote. Ďakujem ti, maminka, za to, že si tu celý život pre mňa, že stojíš pri mne, aj keď nie vždy robím najmúdrejšie rozhodnutia. Podržíš ma, poradíš mi, nesúdiš ma, MILUJEŠ MA. ĎAKUJEM," vyznala sa jej na sociálnej sieti.

No a mnohým touto fotkou vyrazila dych. Všetci jej fanúšikovia zhodnotili, že je krásna po svojej maminke. „A ja som sa čudovala, po kom si taká krásna," alebo „Krásna maminka. Taká diablica," napísali fanúšičky. A my nemôžeme nesúhlasiť.